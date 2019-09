Arrimadas dice que "el que más quiere" un 'España suma' es Sánchez

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha señalado que "el que más quiere" una candidatura de "España suma" en la que concurran juntos a elecciones el PP y la formación naranja es el propio presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.



En una entrevista en TV3, en la que Arrimadas y la entrevistadora, Lidia Heredia, han mantenido un rifirrafe por la presunta manipulación política desde la televisión autonómica, la diputada ha explicado que no habrá candidaturas conjuntas con el PP en futuribles citas electorales.



"El que más quiere un 'España suma' es Sánchez, que querría poder decir eso de las dos Españas y las izquierdas contra las derechas, pero no podemos caer en esa trampa", ha afirmado Arrimadas, quien ha defendido además que Ciudadanos tiene "proyecto propio".





La portavoz de Cs en la Cámara Baja ha reconocido que algunas personas "de buena fe" les preguntan por qué no apoyan a Sánchez para evitar nuevas elecciones, pero que ellos no pueden investirle porque "no tiene proyecto" y porque "ha demostrado" que sus "socios" son Podemos y "los nacionalistas que dan golpes de Estado".A propósito de si no temen que pase factura a Cs no evitar nuevas elecciones, ha dicho que ese tipo de decisiones como la investidura se deben tomar "por valores políticos" y no por "cálculo electoral".También ha defendido el pacto de Cs en Madrid y ha dicho que está en el acuerdo que si hay imputaciones por corrupción esas personas tendrán que abandonar sus cargos.La dirigente de la formación naranja ha recordado que este viernes se cumplen dos años de la "infamia" en el Parlament, cuando se aprobaron las llamadas "leyes de desconexión", y ha reprochado a TV3 que no haya preparado un reportaje al respecto cuando sí preparó "un documental en plena campaña electoral sobre las mujeres de los presos".Arrimadas ha lamentado recibir distinto trato de TV3 que los políticos independentistas y ha acusado a la cadena pública de "asumir" el relato de los separatistas.En ese sentido, ha lamentado que la presentadora la llame "monta pollos" bajo la "excusa" de declaraciones de terceros cuando Heredia le ha preguntado por unas imágenes en el Congreso tras las que el diputado del PNV Aitor Esteban la habría calificado de ese modo.Asimismo ha recordado que el director de TV3, Vicent Sanchis, está reprobado por el Parlament e investigado por la Justicia por las coberturas del "procés".