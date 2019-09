Colau critica la "campaña permanente" de PP y Cs con la seguridad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado este viernes a PP y Cs por caracterizar a la capital catalana como "un desastre y un caos" y decir "mentiras de forma impune": "No debemos permitir que haya quien quiera hacer una campaña electoral permanente", ha señalado.



Así se ha expresado en declaraciones a Catalunya Ràdio en alusión a cómo estos partidos hablan de los "problemas concretos" de seguridad, en palabras de Colau, que existe en Barcelona, donde, a su juicio, "no hay una crisis de seguridad ni una situación descontrolada".



La alcaldesa ha censurado que se "ataque" a la ciudad, "que no solo es la capital de Cataluña sino también un motor económico de España".





Colau ha lanzado asimismo "un mensaje de optimismo" a la ciudadanía, ya que ahora las administraciones "están en mejores condiciones" para abordar estos problemas dado que han decidido "alinearse y colaborar", algo que cree que debería haber pasado hace tiempo pero "igual el ciclo electoral no lo ha permitido".De hecho, este jueves se celebró la primera sesión del grupo de trabajo del plan estratégico "Barcelona Ciudad Segura" en la que el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y las principales asociaciones empresariales, sociales y vecinales de la capital catalana abogaron por modificar el Código Penal para luchar contra la reincidencia.La primera edil ha asegurado que no existen "soluciones mágicas" para resolver la situación y ha apostado por aumentar recursos, dar un nuevo impulso a distintas políticas sociales o confiar en que una mayor presencia policial tendrá un efecto "preventivo".Con relación al apuñalamiento de esta semana en el Port Olímpic, Colau ha expresado la "voluntad firme" del consistorio de cerrar los locales de ocio nocturno de la zona.El Gobierno municipal está pendiente de que la Generalitat le traspase las competencias en la materia y confía en poder clausurar estos espacios hacia el mes de marzo para dar paso a otro tipo de ocio como "actividades náuticas, lúdicas o formativas".