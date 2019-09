Cuatro incendios arrasan medio millar de hectáreas en Galicia

Cuatro incendios forestales han quemado este jueves medio millar de hectáreas en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense, por lo que se ha puesto en marcha un importante despliegue de medios en el que ha participado la Unidad Militar de Emergencias.



El fuego más grande y virulento se ha registrado en Monforte (Lugo), donde se han quemado hasta el momento 350 hectáreas y tres personas han tenido que ser desalojadas de manera preventiva esta tarde, aunque ya han regresado a sus viviendas.



Además, las llamas han provocado cortes de tráfico en el corredor de Monforte, que conecta esta localidad y Lalín, y problemas en varias carreteras, entre ellas la N-120, que comunica Lugo con la provincia orensana.





Varias patrullas de Ourense permanecen en alerta ante la posibilidad de que el fuego pueda llegar a esta provincia.En su control participan dos técnicos, cinco agentes, 22 brigadas, doce motobombas, dos palas, 13 helicópteros y cuatro aviones, además de otros medios.También la localidad coruñesa de Porto do Son ha vivido este jueves una jornada complicada tras amanecer con un incendio forestal que en casi diez horas ha quemado 80 hectáreas de superficie, si bien no ha habido peligro para personas o bienes.Fuentes de la Consellería de Medio Rural han informado a Efe del estado de la zona del incendio: mejoró por la tarde con respecto a esta mañana y el control del fuego "evoluciona favorablemente", por lo que la "situación está más normalizada".Las llamas se propagaron con rapidez desde que a las 06:15 horas se declaró este incendio en la parroquia de Miñortos, por el que no constan desalojos de viviendas, según las mismas fuentes.La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha acudido a colaborar en las tareas de extinción, además de ocho agentes, 13 brigadas, nueve motobombas, dos palas, tres helicópteros y tres aviones.En la provincia de Ourense, en el lugar de Lobeira, las llamas, que los servicios de extinción han logrado estabilizar, han afectado al interior del parque natural del Xurés, donde han devastado 30 hectáreas.Asimismo, en la parroquia de Barca de Barbantes, en el municipio orensano de Cenlle, otro incendio que ya ha sido controlado ha calcinado hasta el momento 40 hectáreas."El operativo de incendios es el mejor operativo de España", ha subrayado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que no obstante ha alertado de la intencionalidad de los fuegos.