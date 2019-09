El 98,6 % de afectados por el brote de listeriosis se ha curado

El 98,6 por ciento de las personas que han padecido el brote de listeriosis generado en Andalucía se han curado, según ha destacado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que ha contrapuesto ese porcentaje con el 70 % que se logra en Francia o en países del entorno español.



El brote registrado en agosto pasado por la carne mechada de la empresa sevillana Magrudis, que ha causado tres muertes y seis abortos, mantiene ingresadas a 40 personas frente a las 46 de ayer, según ha dicho Aguirre a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz.



Tras un nuevo caso confirmado este jueves, el brote ha afectado a 214 personas en España, de las que 207 lo han sido en Andalucía, según los datos ofrecidos por el consejero.





El alto porcentaje de curados por el brote "significa que algo se habrá hecho bien", ha añadido Aguirre antes de comparecer en el Parlamento de Andalucía para analizar la alerta sanitaria de listeria, decretada el 15 de agosto y que ha sido "la principal" que ha tenido España "en mucho tiempo", ha precisado.Para abordarla, Aguirre ha enfatizado que se ha puesto en marcha un protocolo único a nivel mundial para atender a las embarazadas, a las que el brote les afecta un 20 % más que al resto de la población, ha indicado.El protocolo para las embarazadas que no presentan síntomas, una iniciativa que ha calificado como "medicina preventiva", supone llamar a todas las que están en periodo de gestación, a las que se les pregunta si han comido la carne mechada desde junio pasado.Si contestan que sí, se les suministra amoxicilina durante una semana porque es un tratamiento eficaz e inocuo para el feto; si no la ha tomado, no se le dan antibióticos, y si no lo recuerdan, entre ella y el médico deciden si toman el tratamiento.La listeria, una enfermedad que afecta cada año a unas cuarenta personas en Andalucía, es una de las principales causas de aborto, y cuando ocurre uno se hace un cultivo analítico, ha indicado el consejero antes de precisar que se está estudiando si algunos de los casos registrados tiene relación con el brote de este verano.Tras destacar que los técnicos de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla trabajan "mano con mano" en este brote, Aguirre ha anunciado que se ha dado orden de remitir al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid todas las cepas de listeria de este año y del pasado.La idea, ha señalado, es saber de dónde venía la cepa que causó el brote en Andalucía porque el cálculo de Salud es que llegó a la empresa Magrudis en julio pasado.