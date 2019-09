Maduro despliega tropas y anuncia sistema de misiles con Colombia

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, avanzó este miércoles en sus planes de prepararse para un eventual conflicto armado en la frontera con Colombia, provocado, según él, por el presidente Iván Duque, y para ello confirmó el despliegue de tropas en esas zonas y la puesta en marcha de un sistema de misiles.



"Ya las tropas están desplegadas" en esos territorios, dijo el mandatario tras recordar que 24 horas antes declaró una alerta naranja a las unidades militares de los estados de Apure, Amazonas, Táchira y Zulia -todos fronterizos con Colombia-, en vista de posibles "falsos positivos" en esas regiones.



Maduro acusó nuevamente a su homólogo colombiano por supuestamente querer "agredir territorio venezolano para ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a armar un show político barato a costa de un conflicto armado".





"Ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, vamos a desplegarla del 10 al 28 de septiembre", tiempo en el que se realizarán ejercicios militares en los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia, prosiguió el presidente de Venezuela.Además, dijo que Duque "ha llevado a Colombia nuevamente a una situación de guerra" debido al rearme de un grupo de exdirigentes de la guerrilla de las FARC, encabezados por el que fuera el número dos de esa organización rebelde ya disuelta, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez"."La violencia de Colombia que se quede en Colombia, no la queremos aquí", remarcó.Aunque los jerarcas militares venezolanos no se pronunciaron este miércoles, el número dos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Remigio Ceballos, difundió un vídeo en el que denuncia que su país "está siendo blanco de una guerra total y sin límites, sin ningún precedente"."Guerra irrestricta, guerra terrorista, financiera, tecnológica, económica, guerra diplomática, psicológica, mediática y de telecomunicaciones, guerra de sanciones, guerra comercial", dice el almirante en el vídeo, que está ilustrado con imágenes de políticos contrarios al chavismo, como el expresidente colombiano Álvaro Uribe.Este vídeo fue publicado por el Comando Estratégico Operacional de la FANB, que dirige Ceballos, y que difundió también varios mensajes sobre la cohesión, firmeza y fortaleza del cuerpo castrense "ante los constantes ataques".Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento venezolano, Eliézer Sirit, consideró que la declaración de "alerta naranja" en la frontera es una "pantomima" y un "invento" del Gobierno de Maduro para "distraer" la presencia de miembros de las FARC en Venezuela."En primera instancia nos parece que es una pantomima más por parte del usurpador Nicolás Maduro (...) solamente ellos y los Castro -en referencia a los líderes de la revolución cubana- pudieran conocer el significado de la misma y la efectividad de esta", dijo Sirit en conversación telefónica con Efe.El opositor indicó que la medida "es un invento" del régimen chavista "como una manera de distraer" la presencia de los "grupos irregulares" en Venezuela y de "crear angustia en la sociedad venezolana"."Es una manera de disimular la responsabilidad que tiene el señor Maduro con autorizar la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, que violenta nuestra soberanía, que violenta nuestra Constitución", insistió.Esta postura fue secundada por el diputado Franklyn Duarte, quien a través de la red social Twitter denunció que la llamada revolución bolivariana pretende usar la tensión con Colombia para perseguir a la oposición venezolana."El alerta naranja en la frontera en vez de combatir tanta corrupción y tantos grupos irregulares, veo que llevan la orden de falsos positivos y más persecución contra la dirigencia política del Táchira. Así demuestran las últimas actuaciones y redes sociales de comunistas", indicó el legislador, representante de la frontera en el Parlamento.El Gobierno de Colombia consideró hoy que la prudencia debe ser la regla de oro ante las amenazas de Maduro.Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero pasado, han atravesado numerosas tensiones que nunca han llegado al enfrentamiento militar.