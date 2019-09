El primer ministro de Bahamas confirma 20 muertos y casos de pillaje

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, aseguró este miércoles que enviará fuerzas policiales y de defensa adicionales a Abaco y Gran Bahama, ya que se han registrado casos de pillaje y saqueos, tras el paso del huracán Dorian, que ha causado al menos 20 muertos, según confirmó.



"Se están produciendo saqueos", dijo en conferencia de prensa, en la que agregó que las nuevas fuerzas se mantendrán para restaurar la ley y el orden.



Tras confirmar que la nueva cifra oficial de muertos por Dorian es de 20 y advertir de que el número de fallecidos aumentará, señaló que los militares contribuirán a mantener el cumplimiento de la ley y avisó de que cualquier persona que lleve a cabo un acto de pillaje será perseguida y sometida a las leyes.





"No vamos a ahorrar en nada en nuestra ayuda a nuestros conciudadanos, no vamos a parar de trabajar día a día y mes a mes para devolver la normalidad a Abaco y Gran Bahama. Tenemos que mantenernos unidos", agregó.El "espíritu de los bahamenses es el de la resiliencia", dijo el primer ministro.A partir de mañana comenzará a llegar la ayuda internacional del Reino Unido, Jamaica y de otros países vecinos, además de Estados Unidos y Canadá, en los próximos días, explicó también.El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aseguró Minnis, entregará ayuda por valor de medio millón de dólares.Por otro lado, explicó que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una conversación por teléfono en la que le ofreció sus condolencias por las muertes y el daño causado por el paso de Dorian y le prometió ayuda para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.Minnis también quiso subrayar que la capital de las Bahamas, Nassau, está funcionando a pleno rendimiento y recordó que hay muchas partes del archipiélago que no están afectadas por el huracán."La mejor manera de poder ayudarnos es que sigan viniendo los turistas donde no hay daños por el huracán", dijo.Minnis, quien hoy realizó una visita aérea sobre Gran Bahama a bordo de un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos, también anunció que las clases en los colegios se reanudarán el día 9 en todo el archipiélago, salvo en las Islas Abaco y Gran Bahama.Por último, como nota personal en medio de la tragedia por el huracán, reveló la muerte de su hermano Cecil Bosfield, ocurrida el martes en Fort Lauderdale (EEUU).La conferencia de prensa concluyó con un rezo conjunto de los asistentes.