Vox no apoyará la comparecencia de Ayuso en la comisión de Avalamadrid

Vox no apoyará la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la comisión de investigación sobre el ente Avalmadrid si es para un "tema personal".

Así lo ha señalado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, en una entrevista en Ondamadrid recogida por Europa Press, donde ha señalado que su grupo apoyará cualquier investigación o "chiringuito" para conseguir que "funcione mejor".

En este sentido, Monasterio ha afirmado que se trata de una comisión que no tiene "ninguna intención de ir contra nadie" y que va a servir para aclarar cómo funciona el ente y si se hace un uso "eficiente" de los fondos públicos.

"Nosotros lo que queremos averiguar es si hay algunos entes de algunos chiringuitos que no están cumpliendo rigurosamente con su función", ha apuntado, a lo que ha añadido que tras cuatro años de un mismo gobierno no "viene mal" que se estudie si algunas estructuras han crecido "de forma innecesaria".

Además, ha señalado que le parece "razonable" apoyar esta comisión, aunque fue propuesta por los grupos de "izquierdas", y ha destacado que le gustaría que ellos también se plantearan apoyar algunas de sus medidas como el cheque escolar.

"A mi me gustaría que la política española fuera así y dejar la política en la que no se habla de ideas sino de bloques y de sectarismo", ha apostillado.

Por otro lado, la líder de Vox ha destacado que igual que se va a realizar una comisión de investigación sobre Avalmadrid, también tiene que existir en otros muchos entes. "Igual que hay que investigar Avalmadrid para que dé mejor servicio, hay que estudiar y mejorar Telemadrid y otros entes", ha indicado.

Asimismo, ha recalcado que la comisión no tiene el objetivo de investigar a la familia de la presidenta Díaz Ayuso, ya que eso sería un tema "judicial", que no es competencia de la Comunidad.

En cuanto al posible cierre del ente, Monasterio ha afirmado que Avalmadrid es una entidad que da un "muy buen servicio" a autónomos y pequeñas empresas que necesitan un aval, pero que no lo consiguen en ningún sitio, por lo que se ha mostrado en contra de su posible cierre.

"Lo que tenemos que preguntarnos es por qué los políticos utilizan más determinadas entes o empresas que han dado un buen servicio, pero la consecuencia es que siempre paga el débil", ha añadido.

"NO VAMOS A APOYAR LA COMPARECENCIA DE NINGÚN FAMILIAR"

Monasterio ha señalado que no apoyarán la comparecencia de "ningún familiar" porque ese no es el objetivo de la comisión y, en el caso de la presidenta, ha afirmado que solo lo harán si es para explicar "cómo cree que tiene que funcionar" este ente y no para un "tema personal".

En cuanto al apoyo de la comisión por parte de Ciudadanos (Cs), la portavoz ha indicado que "entiende" que estos asuntos se habían hablado antes de formar un gobierno de coalición, y que es "un poco extraño" que lo digan a posteriori.

"Lo tenían que haber anunciado cuando estaban cerrando la coalición", ha apuntado, a lo que ha añadido que puede crear "sorpresa" en el PP si no habían hablado antes sobre este asunto.

Por ello, ha insistido en que va a ser una comisión que solo se va a restringir a las competencias, por lo que ha afirmado que no entiende la preocupación del PP.