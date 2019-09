Magrudis pidió licencia para una actividad que consideró “inocua”

La empresa Magrudis causante del brote de listeriosis que ha dejado 200 hospitalizados, tres muertos y cinco abortos presentó en 2018 una declaración responsable para obtener la licencia de actividad alegando que dicha actividad era “inocua”. Así consta en el expediente sancionador abierto por el Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla contra el técnico que firmó dicha declaración responsable, según han aclarado fuentes municipales. Este profesional se enfrenta a una multa de 2.000 euros. El máximo legal para estos casos es de 3.000 euros. El plazo para resolver el procedimiento es de tres meses.

Nunca se debió admitir la declaración responsable presentada por la empresa. Nos da la razón en nuestras críticas

El expediente, al que ha tenido acceso el PP municipal y que ha sido facilitado a los medios de comunicación, tiene fecha de 30 de agosto, momento en el que el Gobierno local decidió anular la declaración responsable y, lo que es más determinante, el cierre de la empresa Magrudis.

El Servicio de Protección Ambiental señala en el expediente hasta siete irregularidades en la declaración responsable presentada y aceptada en su momento por los servicios municipales. La primera de ellas está relacionada con la capacidad de producción, que “no se describe”. “En cualquier caso, y al disponer de una superficie total construida superior a los 300 metros, como mínimo (…) resultaría necesario obtener previamente a la declaración responsable una calificación ambiental expresa”, señala el expediente.

También fue “errónea” la ubicación de la actividad, señala el Servicio de Protección Ambiental, así como la parcela catastral. “Lo certificados finales de contaminación de suelo, alumbrado exterior y hoja resumen no se encuentran legalmente firmados”, reseña el documento, en el que también se refiere que el proyecto presentado para la declaración responsable “carece de instalaciones de fontanería, saneamiento, refrigeración, electricidad e iluminación tanto interior como exterior”. La empresa Magrudis tampoco detalló el proceso productivo, cuya actividad calificó de “inocua” en lo que es “sin duda un grave error de concepto”, afirma el Servicio de Protección Ambiental.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla entiende que esta documentación confirma que “nunca se debió admitir la declaración responsable presentada. Nos da la razón en nuestras críticas”, se ha ratificado Beltrán Pérez.

Pérez ha insistido en denunciar el “desmantelamiento” y “caos” de los servicios municipales de Protección Ambiental y de Consumo, y ha achacado el brote de listeriosis a esta actitud del Gobierno de Juan Espadas. “Hoy no habría una crisis si no hubiera habido una inacción por parte del alcalde”, ha señalado el líder de la oposición. Este próximo jueves, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y el alcalde de la ciudad se reunirán con el fin de poner en marcha medidas con las que poder evitar que haya nuevos casos Magrudis. “Nuestra labor de fiscalización va a continuar, porque queremos obligar al alcalde a tomar medidas. La colaboración no quiere decir silencio”, se ha defendido Beltrán Pérez ante las declaraciones de Juan Espadas en las que consideró “inaceptables” las críticas vertidas a la gestión municipal de la crisis.

Junto al expediente sancionador, el PP ha facilitado un documento, con fecha 28 de agosto, varios días después de que estallara el brote, que acredita la contratación por parte del área de Economía de un servicio de prueba de calibración isotérmica de los dos hornos de Magrudis. El PP municipal se ha preguntado cómo es que estos servicios no están previstos mediante contratos ordinarios, en una demostración más, a juicio de los populares, del “caos” municipal.