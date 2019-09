Vox advierte: Que nadie dé por hecho su apoyo para presupuestos

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha asegurado este miércoles que los presupuestos de 2020 tienen "las mismas posibilidades" de ser aprobados que los de 2019 antes de su formalización y ha advertido al Gobierno andaluz que "no dé por hecho" que cuenta con su apoyo.



En rueda de prensa Hernández ha mostrado el acuerdo que dio lugar a la aprobación el pasado mes de julio de las cuentas de este año y que ha definido como "la piedra basal en la que se sustenta el gobierno, no en un pacto entre dos partidos cuya suma no alcanza", ha enfatizado.



Hernández ha señalado que desde Vox "se detecta con cierta preocupación cómo se da por sentado, no solo desde la Junta sino también por los medios de comunicación, que hay una relación de conformidad como si estuviera ya pactado un contenido presupuestario, y eso no es así".