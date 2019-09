Moreno acusa a Sánchez de “empujar” a Andalucía al déficit

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este miércoles al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de “empujar” a la región y al resto de comunidades “al déficit, a endeudarse” por no transferir las cantidades necesarias de entregas a cuenta e IVA.



Moreno ha calificado de “enorme desfachatez” la posición del Gobierno central, especialmente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya que cree que están llevando a cabo un “chantaje” a las comunidades para que se apoye la investidura.



Ha advertido, en una entrevista en Cope, de que hay una desaceleración de la economía y se puede llegar a una crisis y ha responsabilizado en “una parte importantísima” a Sánchez, que “lleva un año de presidente y no le ha dado cuerda al reloj, no ha hecho ni una sola reforma”.





Ha defendido que aunque las cifras del paro en agosto “fueron muy malas en toda España”, en la comunidad andaluza tuvieron “menor impacto” porque se están haciendo “reformas” y la región tiene “ritmo propio”.Sobre la posibilidad de un "brexit" duro del Reino Unido, ha advertido de que tendría un impacto “muy duro” para España, ya que se pueden perder 74.000 puestos de trabajo, y que en la economía andaluza tendrían una afección “fuerte”.Ha anunciado que el próximo martes el Gobierno andaluz aprobará un paquete de medidas para “amortiguar” el "brexit" en la comunidad.Moreno se ha referido también a la gestión de su Gobierno en la crisis de la listeriosis y ha opinado que desde el punto de vista asistencial y clínico se ha hecho “francamente bien”, aunque “quizás la parte de comunicación ha fallado”.Ha resaltado que la tasa de mortandad “no llega ni al dos por ciento” cuando la listeriosis suele moverse en porcentajes del 17 al 18 por ciento, por lo que se está “muy por debajo del umbral mundial, y eso dice mucho del SAS”.En cuanto al retraso en la instrucción del caso de los ERE, que añade una nueva baja médica de la juez Núñez Bolaños, Moreno se ha mantenido en la línea que ya expresó antes del verano y ha dicho que ve “poco razonable” que una causa de esa importancia lleve “un retraso claramente anormal”, ya que podrían conllevar el archivo de partes de la causa.Ha pedido como presidente que “cuanto antes” se produzca el juicio, que se sepa la verdad y “que paguen los culpables”.