Listeria: Adelante pide comisiones en el Parlamento y en Ayuntamiento

Adelante Andalucía pedirá que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento andaluz y otra en el Ayuntamiento de Sevilla para clarificar la actuación de la Junta y del consistorio hispalense en la gestión de la alerta sanitaria decretada por un brote de listeriosis.



En rueda de prensa, la presidenta del grupo parlamento de Adelante, Ángela Aguilera, y la portavoz del mismo grupo en el ayuntamiento de Sevilla, Susana Serrano, han defendido la necesidad de dichas comisiones de investigación para dirimir las responsabilidades políticas de ambas administraciones porque han actuado "con laxitud y con dejación de funciones".



También es necesario que se investiguen los protocolos en los casos de alertas sanitarias por contaminación de alimentos, como ha sido el caso de los productos de la empresa cárnica sevilla Magrudis, para saber qué ha fallado y las soluciones que se pueden implementar, así como conocer la situación de la empresa ante las "irregularidades detectadas", han explicado.





Han asegurado que no persiguen una "caza de brujas" ni una "campaña contra nadie", por lo que han confiado en que los demás grupos apoyen su constitución, "si nadie tiene nada que ocultar", en palabras de Serrano.Aguilera ha criticado el "desastre" de la gestión del gobierno andaluz del brote de listeriosis, cuyo origen fue una carne mechada de Magrudis y se extendió a más productos, y ha censurado que el Gobierno andaluz "saque pecho" de su actuación cuando "han fallecido tres personas, se han producido cinco aborto y hay más de sesenta hospitalizados"."No ha hecho historia el Gobierno andaluz sino el ridículo", ha sentenciado la dirigente de Adelante en la cámara autonómica, quien ha sostenido que el "tiempo les ha dado la razón en que los recortes matan".Ha alegado que "no es gratuito" que el presupuesto andaluz en salud pública este año sólo llegue al tres por ciento del total de la Consejería de Salud y también se han reducido la partida en consumo para inspección sanitaria.Ha descartado que el problema haya sido de competencias entre el ayuntamiento, gobernado por el PSOE, y la Junta (PP y Ciudadanos) sino de "coordinación", y ha considerado "mezquino" el planteamiento del presidente andaluz, Juanma Moreno, de plantear el debate en términos de competencias administrativas.También ha criticado al "campechano" consejero de Salud, Jesús Aguirre, por haber disculpado a la empresa Magrudis diciendo que "ha tenido mala suerte" cuando se han conocido informaciones de irregularidades en las licencias municipal de actividad y también de las obras que realizó en la fábrica, ente otras.En este sentido, la representante de Adelante en el ayuntamiento sevillano ha sostenido que hacen falta más inspectores de consumo y ha cuestionado la eficacia de la declaración de actividad responsable porque "igual no es suficiente garantía si no hay inspectores suficientes".Por otra parte, la dirigente autonómica de Adelante ha arremetido contra el consejero de Educación, Javier Imbroda, al que ha denominado "Atila de la educación" por no apostar por la educación pública y favorecer a la concertada y por cambiar las condiciones de los opositores, entre otras actuaciones.