Aragonès tacha la propuesta de Sánchez de "mitin electoral"

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha tachado la propuesta que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lanzó el martes de "mitin electoral" y le ha advertido de que esa no es forma de negociar su investidura con los grupos.

"Ayer vimos el primer acto electoral de Sánchez. Vimos un mitin. La escenografía era de mitin. Los aplausos, de mitin. Creo que todo apunta a que la actitud del PSOE no es la de buscar un acuerdo", ha lamentado el vicepresidente en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.

Ha defendido que el Govern no quiere que haya una repetición electoral porque apuesta por el diálogo y cree que es más fácil "discutir con un gobierno que no esté en funciones", aunque ha advertido de que en ese eventual diálogo no prevén renunciar a sus objetivos.

Preguntado por el hecho de que Sánchez se ofreciera a dialogar con Catalunya pero no a celebrar un referéndum de autodeterminación, ha ironizado sobre que "la sorpresa sería que dijesen que sí en una propuesta de campaña electoral".

Ha replicado a Sánchez que "en Cataluña hay un conflicto democrático, no un conflicto de convivencia entre catalanes, porque hay nueve personas en la cárcel" y que por eso apuestan por el diálogo.

Ha sostenido que el acuerdo que emanó de la reunión del Palau de Pedralbes sería "un buen punto de partida porque ahí se reconoce que hay un conflicto que no es de convivencia, que requiere de una solución política y que se tiene que dotar de seguridad jurídica", por lo que ha pedido volver a poner sobre la mesa ese documento.

SENTENCIA

Al margen de apostar por el diálogo con el Estado, Aragonès también ha explicado que el Govern está trabajando para dar una respuesta democrática a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O.

Ha explicado que las fuerzas independentistas tienen puntos de acuerdo sobre cómo tiene que ser esa respuesta, como que sea "masiva, que sume a más gente al conflicto político de la que ahora hay, que respalde que la solución tiene que ser por la vía democrática, por el derecho a voto de Catalunya".

También apostarán por la vía jurídica porque "pase lo que pase, no se quede ahí, ya que hay tribunales internacionales y respuesta internacional" y ha citado a los 52 diputados de la Asamblea Francesa que se posicionaron en contra de la situación de los dirigentes independentistas encarcelados.

UNILTERALIDAD

Preguntado por si en esa respuesta cabe la unilateralidad, la ha descartado: "La respuesta se tiene que hacer a través de lo que podemos hacer. El Estado lo hace porque puede, porque tiene el monopolio de la fuerza".

"¿Nosotros podemos o necesitamos una acumulación de fuerzas mucho más grande? Creemos que necesitamos más fuerza", ha explicado y ha insistido en apelar al 80% de gente que Aragonès asegura que está en contra de la situación de los dirigentes independentistas procesados y a favor de la solución política y del referéndum en Cataluña, que es mayor que la que apuesta por la unilateralidad.