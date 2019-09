El PSOE incluye el "no" expreso a un referéndum" en Cataluña

El PSOE ha incluído entres las 370 medidas que ofrece a Podemos para negociar un programa progresista el "no" expreso a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No obstante, en esta ocasión no incluyen la negación a la aplicación del 155 de manera permanente, como sí hicieron en el programa electoral.

El referéndum de autodeterminación ha sido un asunto controvertido entre los socialistas y los morados, ya que el partido de Pablo Iglesias defendió en la campaña electoral que Cataluña pudiera realizar un referéndum de autodeterminación, aunque ellos apostaban por votar "no". No obstante, Podemos no volvió a mencionar este asunto en la oferta que le hizo llegar al PSOE en agosto para negociar.

Los socialistas dedican a Cataluña un único punto --el 350-- de los 370 de que consta el documento que presenta hoy Pedro Sánchez para lograr de Podemos un acuerdo que permita la investidura, pero sin contemplar la presencia de miembros de la formación de Iglesias en el Ejecutivo.

En ese punto apuestan por un Estado de las autonomías "fuerte y cohesionado", se comprometen a mejorar la colaboración institucional con todas las CCAA y a abordar el "conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución".

Los socialistas defienden un "modelo de Estado integrador", en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles, en el que las autonomías cuenten con una "adecuada financiacón" y en el que tanto el Estado como las CCAA actúen con lealtad.

EL PSOE NO MENCIONA SU RECHAZO AL 155 PERMANENTE

"En ese modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad", recalca expresamente el PSOE en su documento, rechazando de esta manera la propuesta que defendió Podemos en la campaña electoral de permitir que Cataluña celebrara un referéndum de independencia, aunque la postura desde el partido morado fuera la de votar "no" en el mismo.

Ese "no" expreso al referéndum no aparecía como tal en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones, aunque sí dejaban claro en el documento con el que se presentaron el 28 de abril que "ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 CE, puede construirse el futuro".

En el documento que presentan hoy los socialistas, han suprimido la mención al artículo 155 y su rechazo a la aplicación de manera permanente en Cataluña.

PODEMOS NO INCLUYÓ EL REFERÉNDUM EN EL DOCUMENTO DE AGOSTO

No obstante, la formación de Pablo Iglesias ya había rebajado su propuesta sobre Cataluña en el documento que presentó en agosto. En el que no mencionaba la propuesta de un referéndum de autodeterminación. Se limitó a "impulsar una Mesa de Diálogo multilateral sobre Cataluña", cuya propuesta de composición estuviera previamente desarrollada y acordada con el Parlamento de esa comunidad autonómica.

Además, dejaban claro que la citada Mesa "no sustituiría en ningún caso los mecanismos propios de la relación de bilateralidad entre Gobierno y Generalitat", sino que debería ser entendida como un espacio que ayudara a "impulsar" una vía de diálogo que permitiera desjudicializar el "conflicto político que se vive en Cataluña".

"PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LAS ACTUACIONES AUTONÓMICAS"

Los socialistas han incluido la propuesta de su programa electoral de clarificar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, así como la participación de éstas en las actuaciones y decisiones del Estado.

Pero en esta ocasión, incluyen como novedad la participación del Estado en las "actuaciones autonómicas", cuando éstas afecten al "interés general, así como el intercambio de información para favorecer

una auténtica integración".

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO

En este documento de 370 puntos se incluye el compromiso de impulsar la "descentralización institucional del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades".

A ello añaden la propuesta de desarrollar las "reglas y principios que deben regir el sistema de financiación" de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.