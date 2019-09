Espadas a la Junta: las críticas son "inaceptables" e "injustas"

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha contestado, después de más de dos semanas desde el estallido de la crisis de la listeriosis, a las críticas vertidas por la Junta de Andalucía contra el Ayuntamiento en relación a la gestión y colaboración municipal en el brote causado por la empresa sevillana Magrudis.

"Hay que revisar nuestros procedimientos para que cuando haya una empresa dispuesta a estafar, podamos pillarla"

En una visita ordinaria a las obras en el colegio Argote de Molina, Juan Espadas ha aparcado su perfil más moderado para dar su versión de lo ocurrido. Y lo ha hecho afeando a la Junta de Andalucía que haya sembrado "dudas e incertidumbres" sobre los "miles de controles" que la administración local realiza. "Nunca la Junta debería haber criticado a la Administración que ha colaborado desde el primer momento. Ha sido injusto". "¿Qué obligaciones son las que se han incumplido por parte de la Administración local? Que se pongan encima de la mesa", ha retado Juan Espadas en la media hora que ha estado dando explicaciones a los periodistas.

Estas "críticas veladas" han sido calificadas por el alcalde de "graves" por "inaceptables y falsas". "Así quedó demostrado por ejemplo con el etiquetado de las muestras llevadas al laboratorio", ha apostillado.

Espadas ha prometido, pese a su visible enfado, una "absoluta lealtad institucional". La misma que, ha remarcado, ha mantenido estos días y de la que dice sentirse "orgulloso". "Hemos recibido críticas infundadas, precipitadas o con un intento de difuminar la responsabilidad, que es de la empresa que ha generado el brote", ha insistido el alcalde para el que la autoridad sanitaria andaluza "no ha ínformado bien a los ciudadanos. Se engaña cuando se dice que no hemos informado de manera diligente. Quien ha ocultado información es la empresa. Es absurda esta crítica cuando estamos colaborando con la administración".

En relación a la retirada de competencias que ha anunciado la Junta de Andalucía, el alcalde ha hecho un repaso exhaustivo de cuáles son y el margen de maniobra posible. En resumidas cuentas, de materializarse, ni sería a corto plazo ni sería fácil. En primer lugar, porque las competencias en salud y consumo son propias de los ayuntamientos en virtud de la Ley de entidades locales. Retirar esas competencias requiere pues de un cambio legislativo y, por tanto, del parlamento. En segundo lugar, y en relación al cuerpo de inspectores veterinarios que tienen propios los ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Granada, Espadas ha aclarado que esto es así como consecuencia de un reglamento de 1953 por el que se mantuvo a estos trabajadores como personal municipal. "No es una competencia delegada que se nos pueda quitar. Si se quiere revisar y que pasen a ser funcionarios autonómicos, la Junta va a tener que trabajar mucho. Además, no es una competencia delegada porque de serlo tiene que pagarse y no hay transferencia sobre esto en los presupuestos", ha concluido el alcalde.

Autocrítica

Por último, Juan Espadas ha reconocido que hay que "revisar nuestros procedimientos para que cuando haya una empresa dispuesta a estafar, podamos pillarla". "No vamos a excusarnos de la responsabilidad que tenemos en esa materia", ha señalado, tras volver a insistir en que el primer responsable es la empresa y criticar duramente a los miembros del PP que "prácticamente, han imputado al Ayuntamiento un delito" causándole del brote. "Es vergonzoso", se ha lamentado el alcalde.