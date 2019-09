Rohaní rechaza mantener cualquier tipo de negociación con EEUU

El presidente iraní, Hasan Rohaní, aseguró este martes que su país no va a mantener negociaciones bilaterales con Estados Unidos y que, en caso de que levante las sanciones contra Irán, habría únicamente un diálogo multilateral junto al resto de miembros del acuerdo nuclear de 2015.



"Lo hemos dicho una y otra vez, y lo repetimos: no tenemos intención de mantener conversaciones bilaterales con Estados Unidos. Nunca lo hicimos y nunca lo haremos", subrayó en un discurso televisado ante el Parlamento iraní.



Rohaní indicó que "nunca" respondieron a los llamamientos a estas negociaciones, echando por tierra de forma clara lo anunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, recientemente sobre un posible encuentro entre los mandatarios de Irán y EEUU, Donald Trump.



Al respecto, Rohaní matizó que, si EEUU levanta "todas sus sanciones" contra Irán, "es posible que forme parte de las negociaciones del 5+1", en alusión al nombre dado al grupo de potencias que firmó con Irán el acuerdo nuclear en 2015 (EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido más Alemania).



Desde mayo de 2018, cuando Trump retiró a EEUU del pacto, las conversaciones se han desarrollado entre Irán y los otros cinco países, el llamado 4+1.



"Cuando hablamos de negociaciones, solo nos referimos a si se regresa a la situación anterior del JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear)", precisó Rohaní, quien antes había dado a entender que podría haber conversaciones directas con EEUU.



Debido a las sanciones estadounidenses y al fracaso del resto de firmantes en contrarrestarlas, Irán ha dejado de cumplir algunos de sus compromisos nucleares, como son los límites al almacenamiento de uranio y a su nivel de enriquecimiento.



Las autoridades persas tienen la intención de dar nuevos pasos en esta línea el próximo viernes, cuando termina su segundo ultimátum, según recordó en su discurso de hoy Rohaní.



"Si los signatarios restantes del acuerdo nuclear pueden cumplir con una parte de sus compromisos, podemos reconsiderar la reducción de nuestros compromisos pero, si no dan un paso sólido, definitivamente daremos el tercer paso en unos días", advirtió.



Aunque den ese tercer paso, Rohaní señaló que "las conversaciones continuarán" y que las medidas adoptadas por Irán de reducción de compromisos nucleares están diseñadas para poder ser revertidas cuando lo consideren apropiado.



"La base de nuestras conversaciones con la parte europea es que queremos que compren por adelantado nuestro petróleo para que los ingresos estén en nuestro poder. Esto facilitará la situación para que decidamos no hacer más recortes a nuestros compromisos con el JCPOA", explicó.



Rohaní confirmó que todavía no han llegado a un acuerdo final, mientras el tiempo corre en contra, ya que de no darse resultados positivos antes de este jueves, Irán aplicará su tercera fase de recortes el viernes.



El acuerdo nuclear limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, por lo que las medida adoptadas por Washington impiden esta contrapartida y han debilitado el pacto.