Se reanuda la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa con el uso de drones

El dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla (Madrid) se ha reanudado este martes con la novedad de la inclusión de siete drones para poder visualizar zonas escarpadas con difícil acceso.



Varios grupos de profesionales de Policía, Guardia Civil y agentes forestales han iniciado los trabajos desde primera hora de la mañana con la participación de medio centenar de voluntarios que han tenido que formalizar su inscripción con anterioridad.



La hermana de Blanca Fernández, Dolores ha llegado a primera hora de la mañana, con uno de los bastones de la desaparecida, "uno de los tantos" que tiene, con el objetivo de que la ayude en su recorrido por la zona.



La novedad de este martes es que desde las 8 horas han salido a volar siete drones de la Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos de la Comunidad de Madrid, que cuentan con cámara de alta resolución y zoom de alta calidad, así como con cámara de infrarrojos que permite detectar personas por la noche o en condiciones de baja visibilidad.



Por su parte, el alcalde de Cercedilla, Luis Miguel Peña, ha explicado que se van a realizar doce rutas, once con personas y una con drones, "en zonas que ayer no se recorrieron". "Repetimos algunas, el espacio a recorrer es muy amplio".



El hermano de Blanca, José Manuel, ha asegurado a su llegada que afrontan la jornada "igual que ayer con muchas ganas".



"Hay un mapa de lo que se ha ido rastreando estos días y seguiremos sus indicaciones. El objetivo, obviamente, es encontrarla. Por supuesto que sentimos el cariño del pueblo. Viene gente incluso de Ávila. Blanca venía aquí muy a menudo", ha añadido.



Asimismo, ha afirmado que la compra de víveres "no significa nada, comida para un bocadillo".



No obstante, viven una situación de "angustia, porque ya han pasado muchos días, pero la esperanza no se pierde".



"Todos creemos que puede estar en Siete Picos, que le gustaba mucho. Van a sacar los drones por ahí para dar una batida importante y a ver si hay resultados. Eternamente agradecidos", ha finalizado.