La policía amplía la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa

Un gran dispositivo prosigue la hasta ahora "infructuosa" búsqueda de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, quien fue vista por última vez el 24 de agosto comprando comida en un supermercado, cinco días antes de que la familia denunciara su desaparición, y los investigadores mantienen abiertas "todas las hipótesis".



Hasta cuatrocientas personas entre miembros de la Policía, Guardia Civil y agentes forestales, además de voluntarios, han reanudado a primera hora de la mañana de este lunes en las cercanías de Cercedilla (Madrid) las labores de búsqueda con ayuda de once perros especializados en el que ya es el mayor despliegue organizado en la Comunidad de Madrid para un suceso de este tipo.



Los investigadores mantienen abiertas "muchas vías" sobre la desaparición de Blanca Fernández Ochoa en lugares diferentes a la zona de Cercedilla -en concreto, el aparcamiento de Las Dehesas- en el que se localizó su coche, y han constatado que compró comida en un supermercado el día 24.



Así lo ha explicado esta mañana el comisario jefe de la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de Madrid, José Antonio Rodríguez San Román, quien ha aclarado que la familia no sabe nada de ella desde el 23 de agosto, aunque un día después fue grabada por unas cámaras de un centro comercial de la localidad madrileña Pozuelo de Alarcón comprando comida.



La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y, según el comisario, está "abierta en muchas otras vías" y se estudian "otras alternativas". "Están abiertas todas las hipótesis, unas más que otras", ha resaltado.



En el día de hoy, se han completado las 12 rutas que estaban previstas sin encontrar pistas relevantes, ha explicado la portavoz de la Guardia Civil Mercedes Martín. No obstante, los especialistas de alta montaña tienen por delante completar dos rutas en la zona de los Siete Picos. "Son muy difíciles y lo van a intentar hacer esta tarde", ha añadido.



De momento, los animales que participan en el operativo han recorrido los caminos y han marcado dos zonas en el Poyal de las Vacas como "viables" de contener el rastro de la exesquiadora, que fue la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica, un bronce en Albertville 1992.



"Los perros se han quedado oliendo donde puede haber algún vestigio. Los vamos a volver a recorrer, a peinar esa zona más minuciosamente", ha asegurado Martín.



El trabajo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa se va a prolongar con medios terrestres y aéreos mientras haya luz y, cuando caiga la noche, habrá batidas en vehículos.



Sin embargo, desde la familia de la deportista han lamentado que la búsqueda hoy haya sido "totalmente infructuosa": "Creíamos que hoy iba a ser un buena día. Pasan las horas y no es tan buen día; estamos preocupados", ha lamentado en declaraciones a los medios su cuñado, Adrián Federighi.



Según ha explicado, "no hay nada" sobre el paradero de Fernández Ochoa y por el momento no se han obtenido resultados del rastreo de la zona en la que desapareció.



Pese al hallazgo de los perros, Federighi ha dicho que el rastro se ha perdido a los pocos metros.



Mañana está previsto que la Guardia Civil coordine otro grupo de entre 80 voluntarios, a los que han pedido que conozcan la zona y vistan adecuadamente para transitar por la montaña. El dispositivo de búsqueda se alargará en el tiempo sin fecha hasta que la zona este totalmente peinada.



Además, la Policía Nacional tiene preparados desde ayer numerosos drones por si es necesario su uso, ya que estos dispositivos pueden mostrar las zonas más peligrosas e inaccesibles a las que no llegan los helicópteros ni los profesionales que baten la zona de Cercedilla.