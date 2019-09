Irán ha diseñado una tercera reducción de sus compromisos nucleares

El Gobierno iraní informó este lunes de que el tercer paso para la reducción de sus compromisos nucleares ya está "diseñado y preparado", aunque sigue dando la oportunidad al diálogo con Europa para no tener que implementarlo.



El portavoz del Ministerio de Exteriores, Abas Musaví, advirtió de que este tercer paso será "más fuerte que el primero y el segundo con el objetivo de crear un equilibrio entre los derechos y obligaciones de la República Islámica en el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear de 2015)".



Debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras su retirada del JCPOA en 2018, las autoridades iraníes decidieron en los últimos meses dejar de cumplir algunas de sus obligaciones con el pacto para presionar a Europa para que facilite al menos sus exportaciones petroleras.



Irán ya han superado los límites de almacenamiento de uranio y de su nivel de enriquecimiento y tiene previsto poner en marcha el llamado tercer paso el próximo 6 de septiembre.



Musaví señaló que Irán ha dado tiempo a "la diplomacia, la interacción y el dialogo" y que recientemente ha habido conversaciones telefónicas entre los presidentes de Irán, Hasan Rohaní, y Francia, Emmanuel Macron, según la agencia oficial IRNA.



Además, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha viajado en dos ocasiones a Francia y el viceministro y negociador nuclear iraní Abas Araqchí visita hoy París.



"A pesar de todas estas medidas diplomáticas, la República Islámica se ha preparado para dar su tercer paso por si estos esfuerzos fracasan (...) y los europeos no cumplen con sus obligaciones", subrayó.



No obstante, el portavoz adelantó que "en caso de que los esfuerzos diplomáticos tengan éxito, Irán no dará el tercer paso" y puede incluso revertir las medidas ya adoptadas.



El propio Rohaní le dijo también el sábado a Macron por teléfono que están preparado para dar ese tercer paso pero que es "reversible".



Macron había anunciado durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia que esperaba poder cerrar una reunión entre Rohaní y el presidente estadounidense, Donald Trump, para reducir las actuales tensiones.



Sin embargo, el mandatario iraní insistió en que no habrá negociación con Washington mientras no se levanten las sanciones.