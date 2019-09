Familia de Fernández Ochoa maneja como "única hipótesis" un accidente

Adrian Federighi, cuñado de Blanca Fernández Ochoa, ha afirmado este domingo que la deportista desaparecida atravesaba "un buen momento" en los últimos días y "no hay nada raro para sospechar nada", por lo que manejan como "única hipótesis" que puede haber sufrido un accidente.



En el lugar donde la Policía y organismos de emergencias buscan a la deportista, Federighi ha dicho a los periodistas que "no es verdad que tuviera un mal momento" y "que podrá tener problemas como todo el mundo, pero que ahora estaba en buen momento, con los hijos volcados con ella".



En la zona ya se han organizado este domingo batidas espontáneas de amigos, vecinos y allegados, después de que este mediodía fuese hallado el coche de Blanca Fernández, en un aparcamiento para senderistas cerca de Fuenfría.



Por este motivo, Federighi ha afirmado que está seguro "al cien por ciento" de que ella está en la montaña de Cercedilla, que con seguridad "no está acompañada" por ninguna persona y que "la única hipótesis es que haya sufrido un accidente de montaña".



Después de que la Policía Científica haya examinado el coche "no hay nada extraño que pueda dar indicios", ha dicho Federighi, quien ha comentado que algunos excursionistas han comentado que anteayer o ayer no estaba el coche donde lo han encontrado hoy.



También ha dicho el cuñado que Blanca salió de casa el pasado día 24, sábado, después de decir a su familia que "iba a hacer senderismo cuatro días, al norte".



Y ha agregado que ella no llevó el móvil, como ha hecho en otras ocasiones, porque es "esquiva a él y a la gente", y que es "habitual que salga sola".



Federighi ha señalado que dentro del coche estaban las chanclas que ella utilizaba para conducir y ha manifestado estar seguro de que, tras aparcar el coche, ella se calzó unos zapatos para caminar por el monte, el cual -ha dicho- "conoce muy bien".



"Si le ha pasado algo es un accidente", ha dicho el familiar.



En el aparcamiento de Las Dehesas, donde ya se concentran numerosos periodistas, ha sido instalado un dispositivo con dos carpas para coordinar las labores de búsqueda, dirigidas por la Policía Nacional y que incluyen medios aéreos.



Helicópteros sobrevuelan ya la zona y perros especializados en buscar personas han comenzado a intentar localizar el rastro de Fernández Ochoa gracias a una camiseta suya que se les ha dado a oler.



El coche ha sido retirado con una grúa después que la policía científica lo examinara detrás de un biombo.

"DESAPARICIÓN VOLUNTARIA" COMO HIPÓTESIS

La investigación de Policía Nacional se centre en que la desaparición de la de la esquiadora y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa fue "voluntaria" y que el examen ocular del vehículo hallado este domingo en Cercedilla no revela ningún indicio de "violencia".

Así lo ha detallado el jefe del operativo policial de búsqueda de Fernández Ochoa, Pedro Herranz, para señalar que su coche lleva varios días aparcados en la zona y ha sido hallado esta mañana por su hermano.

"Creemos que es una desaparición voluntaria, aparentemente es voluntario y no creemos que pueda ser una desaparición de riesgo o algo forzado", ha señalado Herranz.

De hecho, el jefe del dispositivo ha señalado que trabajan desde la creencia de que Blanca Fernández Ochoa está viva y desde el deseo de que se encuentre en "perfecto estado". Una de las tesis que manejan es que pudiera haberse desorientado durante una ruta de senderismo.

Esta tarde se ha habilitado un dispositivo policial de unas 50 personas, solo compuesto por profesionales, que incluye también tres helicópteros y varias unidades caninas. De hecho, a los perros se les ha proporcionado algún vestigio de Fernández Ochoa para ayudarles a la hora de que sigan su pista.