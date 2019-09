Bajan a 61 los ingresados afectados por listeriosis en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias ha informado de que en el día de ayer sábado no se declaró ningún nuevo caso confirmado de infección por Listeria monocytogenes, de forma que el número de casos confirmados es de 201 desde el inicio de la alerta, decretada el pasado 15 de agosto, con una reducción significativa del número de casos diarios.

Salud también ha querido destacar de la evolución del brote que "desde hace más de siete días no se ha producido ningún nuevo caso de infección fuera de la provincia de Sevilla". A día de ayer a las 20:00 horas el número de pacientes hospitalizados con sospecha de infección o con infección confirmada era de 61 pacientes frente a 69 en el día anterior. Esto significa una reducción 11.6%.

De los pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados a día de ayer, 23 son mujeres embarazadas, el día anterior eran 28. Cuatro pacientes están ingresados en UCI. El recién nacido con infección continua recibiendo tratamiento antibiótico.

La distribución por provincias de los pacientes ingresados es la siguiente: Sevilla 46 (53 el día anterior), Huelva 9; Málaga 3, Cádiz 2 y Granada 1. En el resto de provincias no hay pacientes ingresados.

La frecuentación a los servicios de urgencias se mantuvo ayer en los valores normales para esta época del año.

El portavoz del gabinete técnico creado por la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento del brote de listeriosis, el Dr. José Miguel Cisneros, señala que “los datos descritos confirman la inflexión del brote, con una reducción sostenida del número de casos nuevos de infección y de pacientes hospitalizados”, también ha destacado que “el brote ha quedado circunscrito a la provincia de Sevilla, pues el último caso diagnosticado fuera de Sevilla es del día 24 de agosto en Cádiz”.

Cisneros ha recalcado que “el brote aún no ha terminado y es esperable que aparezcan casos poco frecuentes durante varias semanas que afectarán principalmente a la población de riesgo: embarazadas, pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y ancianos”.

A estos pacientes, Cisneros ha querido trasladar varios mensajes. A las embarazadas que han consumido el alimento contaminado, les ha recomendado "consultar de a su médico de familia o a su ginecólogo tuvieran o no signos de infección"; a los pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas y a los ancianos que hayan consumido el alimento contaminado, que consulten a su médico de familia "tuvieran o no signos de infección"; a la población en general, han pedido que se extremen las precauciones con el "correcto cumplimiento de las medidas higiénicas en general y relacionadas con los alimentos en particular", agradeciendo finalmente el "uso responsable de los servicios sanitarios que están haciendo".

La alerta sanitaria

El día 15 de agosto, la Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó la alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial “La Mechá”, fabricado por la firma Magrudis, con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto era el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en las últimas semanas. Desde ese momento, la Consejería ha informado a los ciudadanos de que dejen de consumir ese producto, sobre el que la Consejería procedió entonces a su inmovilización y retirada del mercado. La producción de la carne mechada de La Mechá quedó paralizada el 14 de agosto.

El pasado viernes 23 de agosto, la Consejería de Salud y Familias amplió la alerta sanitaria a los productos distribuidos por la empresa Comercial Martínez León que comercializa la carne mechada fabricada por Magrudis, con una presunta infracción sobre el etiquetado y a la información sobre el origen de la carne. Al tiempo, la Consejería ha procedido a la inmovilización del producto en las instalaciones de esta distribuidora y a la retirada del mismo. Salud y Familias ha remitido una denuncia a la Fiscalía por este reenvasado de los productos de Magrudis. Asimismo, la Consejería ha ampliado la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis.

Posteriormente se extendió la alerta a todos los productos de la empresa Magrudis. Esta decisión se tomó tras tener conocimiento de que Magrudis fabricaba al menos dos productos que no aparecían en los listados facilitados a la Consejería a través del Ayuntamiento de Sevilla. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha dado instrucciones para denunciar estos hechos ante la Fiscalía.

Consejos a la población

La Consejería de Salud y Familias recuerda a los ciudadanos la necesidad de seguir unas medidas higiénicas básicas y especialmente las relacionadas con la manipulación y el consumo de los alimentos. Igualmente, la Consejería agradece la contribución de la población por el uso responsable de los servicios sanitarios y resalta la excelente labor que están realizando los profesionales del sistema sanitario.

