La OCDE destaca el papel de La Caixa y Telefónica en cooperación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que la filantropía ha adquirido un papel fundamental en el tratamiento de los problemas graves de salud en países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que constata que las fundaciones se han convertido en las aportadoras mayoritarias en este campo, entre las que destaca las de las empresas españolas La Caixa y Telefónica.

El estudio de la OCDE 'Health and philanthropy, Harnessing Novel Approaches for Improved Acces to Quality Healthcare' (2019) cifra en más de 12.600 millones de dólares (11.394 millones de euros) las aportaciones de las entidades filantrópicas a cooperación internacional en salud. La Fundación La Caixa es la única española citada en él, junto con otras organizaciones como Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust o Bloomberg Philanthropies.

La OCDE remarca que la contribución de las entidades filantrópicas fue la tercera fuente de financiación en el campo de la salud para los países en vías de desarrollo, por detrás de Estados Unidos y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

En concreto, apunta que las fundaciones aportaron más de 24.000 millones de dólares (21.702 millones de euros) a cooperación internacional entre los años 2013 y 2015, según los últimos datos disponibles, de los cuales los 12.600 millones de dólares (11.394 millones de euros) citados se destinaron a salud.

El 72% de esta contribución en salud corresponde a la Bill and Melissa Gates Foundation, según el estudio de la OCDE, que explora las nuevas formas de financiación y destaca la colaboración público-privada como una buena manera para extender la atención sanitaria en los países en vía de desarrollo.

Wellcome Trust o Bloomberg Philanthropies son otras entidades destacadas en el informe, que remarca la participación de la fundación La Caixa en el primer Bono de Impacto Humanitario, promovido por el Comité Internacional de La Cruz Roja (CICR).

El objetivo del programa de Inversión de Impacto Humanitario para Rehabilitación es promover nuevas fórmulas de financiación de la ayuda humanitaria y desarrollar programas de recuperación física de personas víctimas de conflictos a través de la construcción de centros de rehabilitación en países donde está presente Cruz Roja. El programa se dirige a personas que necesitan este tipo de intervención médica en Nigeria, Mali y República Democrática de El Congo.

APORTACIONES DE TELEFÓNICA Y LA CAIXA

El estudio 'Private Philanthropy for Development', también de la OCDE, ya radiografió en 2018 el estado de la filantropía privada en el mundo, citando a las fundaciones Telefónica y La Caixa como las dos únicas entidades filantrópicas españolas incluidas en el informe.

En los dos años analizados, la Fundación Telefónica aportó 171 millones de dólares (155 millones de euros), mientras que, en el mismo periodo de tiempo, la fundación La Caixa destinó más de 33 millones de dólares (29 millones de euros) a cooperación internacional de los más de 600 millones dólares que anualmente aporta a acción social (545 millones de euros).

Ambas entidades impulsan de forma conjunta el programa Profuturo, de educación digital en niños de entornos vulnerables de América Latina, Asia y África. Desde su creación en 2016, se ha extendido a más de 2.800 escuelas en 26 países. Al cierre del 2018, casi cuatro millones de niños se habían beneficiado de este proyecto.

Además, la fundación La Caixa complementa esta actividad con otros programas de cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables de África, Asia y América Latina. Desde 1997, ha desarrollado 619 proyectos en 63 países de los cuales se han beneficiado más de 6,2 millones de personas.

COLABORACIÓN CON INTERMEDIARIOS

Los dos informes de la OCDE concluyen que el 97% de las donaciones de las entidades filantrópicas se canaliza a través de organizaciones intermediarias y sugieren un diálogo y coordinación entre fundaciones, gobiernos y otros actores implicados en la cooperación internacional, así como compartir conocimiento y experiencia

En este sentido, tanto la fundación Telefónica como La Caixa colaboran con organismos y organizaciones internacionales como la ONU, Acnur o la Unicef. Además, La Caixa trabaja con entidades como la Bill and Melinda Gates Foundation, con la que colabora en Gavi, The Vaccine Alliance, en la lucha contra la mortalidad infantil en territorios desfavorecidos a través de la vacunación, la Fondazione Cariplo o la Aga Khan Foundation.