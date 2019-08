Ábalos defiende la gestión del Gobierno con el Open Arms

El secretario de Organización del PSOE y ministro en funciones, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo del Open Arms fue "responsable, ajustada a nuestras competencias y sin renunciar a nuestros valores".



En una entrevista en la Ser, Ábalos ha considerado que el hecho de que Unidas Podemos haya pedido la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo para explicar la crisis del Open Arms, demuestra "la distinta concepción" que PSOE y Podemos tienen de muchos temas, y que al final hacen inviable el gobierno de coalición.



El titular de Fomento en funciones se ha preguntado "qué pasaría si por cada situación de estas, abrimos una crisis".



Sobre si el Gobierno se plantea posibles sanciones al Open Arms, Ábalos ha explicado que las sanciones son procesos administrativos que se fundamentan "en hechos, no en voluntades. No hace falta que el Gobierno tenga ninguna voluntad, esto tiene un procedimiento muy claro, muy garantista y a instancias de la administración. Está exento de carácter político".



El responsable socialista ha valorado que, al final, el Gobierno diera una alternativa al Open Arms ofreciendo uno de sus puertos, "algo que no le correspondía pero que hizo ante la ausencia de respuesta de los puertos italianos".



También ha comentado que el Open Arms "nunca nos pidió un puerto español porque era consciente de que no le asistía el derecho marítimo" y además había puertos más cercanos y seguros, antes de llegar a España.