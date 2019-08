Trump dice que Johnson es "genial" para el Reino Unido

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el primer ministro británico, Boris Johnson, es un gobernante "genial" para el Reino Unido, después de que el nuevo mandatario solicitara este miércoles a la reina Isabel II la suspensión temporal del Parlamento.



"Sería muy difícil para Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, buscar una moción de censura contra el nuevo primer ministro Boris Johnson, especialmente porque Boris es exactamente lo que el Reino Unido estaba buscando y demostrará ser 'genial'", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



El comentario de Trump llegó después de que Johnson pidiera a la reina Isabell II que suspendiera el Parlamento, un polémico paso que la oposición tilda de "antidemocrático" y que bloquea cualquier amago por evitar un "brexit" sin acuerdo.



La reina aprobó formalmente la petición de Johnson y suspendió el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre.



El anuncio ha enfurecido a los grupos opositores, que este martes anunciaron su intención de explorar vías para evitar que el país deje la Unión Europea el 31 de octubre sin acuerdo, una opción que cada vez parece más cercana.



Para justificar su petición, Johnson ha asegurado que es "totalmente incierto" que tras su anuncio se esconda una segunda intención de atar las manos a los detractores del "no deal" ("no pacto") y ha defendido que obedece a la intención de su Gobierno de "sacar adelante una ambiciosa y valiente agenda legislativa", sobre la que podrán votar en octubre.



El Parlamento tendrá la ocasión de votar sobre los planteamientos de la salida del país del bloque comunitario "los días 21 y 22 de octubre", una vez se conozca la decisión de Bruselas, según Johnson.



En la cumbre del G7, celebrada el pasado fin de semana, Trump prometió un acuerdo bilateral de comercio "bastante rápido" a Johnson, una vez que el Reino Unido abandone la UE.



El acuerdo llegará "bastante rápido", ya que no se prevé "ningún problema", apuntó Trump en unas breves declaraciones a la prensa durante un desayuno de trabajo con Johnson, en la primera reunión que ambos tuvieron desde que el británico llegó a la jefatura del Gobierno de su país.