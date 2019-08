Isabel II aprueba formalmente la suspensión del Parlamento

La reina Isabel II aprobó este miércoles formalmente la petición del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el periodo de sesiones del Parlamento a partir de la segunda semana de septiembre.



El Consejo Privado de la jefa de Estado del Reino Unido indicó en un comunicado que las cámaras quedarán prorrogadas "no antes del lunes 9 de septiembre y no más tarde del jueves 12 de septiembre", hasta el 14 de octubre.



Los planes de Johnson, anunciados a poco más de dos meses para la fecha del "brexit", el 31 de octubre, han levantado un profundo malestar en la política británica.



La suspensión temprana de las sesiones limitará el tiempo que van a tener disponible los diputados para tratar de frenar una salida sin acuerdo de la Unión Europea (UE).



A pesar de la polémica, la monarca, de 93 años, ha dado luz verde a un mecanismo que es habitual en el Reino Unido tras la formación de un nuevo Ejecutivo.



Aún así, Johnson ha programado una suspensión parlamentaria de cinco semanas, la más larga desde 1945, lo que ha incrementado la percepción entre la oposición de que pretende evitar el escrutinio de la Cámara de los Comunes.



El jefe de Gobierno, que asumió el cargo a finales de julio, ha asegurado que está dispuesto a romper los lazos con Bruselas en la fecha límite del 31 de octubre aunque no haya logrado negociar para entonces una salida pactada.



El Parlamento británico reabrirá sus puertas tres días antes de la reunión del Consejo Europeo del 17 de octubre, cuando Johnson confía en que puede formalizar un nuevo acuerdo con los países restantes del bloque comunitario.



Entre ese momento y el 31 de octubre, la Cámara de los Comunes tendría todavía tiempo para debatir y votar un eventual nuevo pacto.



La nueva agenda parlamentaria añade presión a la oposición laborista para poner sobre la mesa una moción de censura contra Johnson, o bien para presentar iniciativas para bloquear la posibilidad de un "brexit" sin acuerdo, durante la primera semana de septiembre, cuando el Parlamento estará activo.



Corbyn ha enviado una carta a Isabel II para expresarle su preocupación por los planes de Johnson y le ha pedido una audiencia privada para abordar el asunto, algo que también ha hecho la líder del Partido Liberal Demócrata, Jo Swinson.