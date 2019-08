La economía generada por el narcotráfico en Ámsterdam es incontrolable

La economía sumergida generada por el crimen organizado en Ámsterdam "se ha vuelto incontrolable", moviendo miles de millones de euros al año, y está atrayendo a un "ejército de jóvenes delincuentes", denuncia este miércoles un informe encargado por el municipio.



El dossier señala que la ciudad se ha convertido en un centro de comercio de la cocaína, lo que está "teniendo un efecto disruptivo" en la ciudad, y denuncia que el ayuntamiento no participa en proyectos destinados a prevenir la supervivencia del narcotráfico.



El documento confidencial, al que ha accedido el diario holandés De Telegraaf, alerta de que Ámsterdam "está perdiendo la lucha contra el crimen organizado", y subraya la falta de datos oficiales porque la Policía, la Justicia y el Ayuntamiento "han abordado mal" el control del dinero de la droga y el crimen, sobre todo porque no comparten información entre ellos.



"Ven el peligro de ello, pero ante la falta de datos útiles, desconocen el tamaño del problema", añade.



Las autoridades están "muy preocupadas" por la cantidad de jóvenes que están dispuestos a involucrarse en el crimen organizado en Ámsterdam, lo que va desde la venta de drogas hasta asesinatos a cambio de "unos pocos miles de euros".



El dinero que mueve el narcotráfico y que crea una economía paralela se encubre y lava a través de construcciones fiscales e inversiones en efectivo en el sector inmobiliario. Un tercio de las transacciones "inusuales" en todo el país pasan por Ámsterdam, según datos oficiales.



La investigación, que ha durado seis meses, ha sido elaborada por el profesor de Administración Pública Pieter Tops y el periodista Jan Tromp, y se presentará oficialmente al ayuntamiento el próximo viernes.



Ambos investigadores advierten al municipio, los servicios de seguridad y las autoridades fiscales que solo podrían recuperar el control de este fenómeno con un plan estricto, y calcula que, aún así, eso solo dará resultados después de 10 o 15 años.



La diputada laborista Attje Kuiken aseguró que las conclusiones del informe son "preocupantes, muy alarmantes" y exigió un debate parlamentario porque el narcotráfico "debe abordarse con más fuerza y designar más dinero a ello".



Madeleine van Toorenburg, de Llamada Democristiana (CDA), añadió que la "normalización del consumo de drogas debe ser detenida" y pidió una fuerte campaña de información, junto a un enfoque más radical hacia los consumidores, como negarles el acceso a festivales e introducir sanciones más altas.



El crimen organizado no es un problema solo de Ámsterdam, sino que también se extiende al resto del país, donde circulan más de 6.700 millones de euros en transacciones sospechosas, en su mayoría dinero del narcotráfico, según confirma hoy la Unidad de Inteligencia Financiera.