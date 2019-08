Ábalos espera que Iglesias "no niegue tres veces a Sánchez"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, espera que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "no niegue" tres veces al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "por el bien del país", de los dos partidos y de los "que no quieren hostilidad entre formaciones de izquierdas".



El también ministro de Fomento en funciones mantiene, en una entrevista en La Razón, que la coalición de los dos partidos tiene "una experiencia que demostró su complicación" y advierte de que "cuando inicias una aventura pones lo mejor" y que "los problemas vienen después".



"Si empezamos así imagínese los problemas que podemos tener", aventura Ábalos, quien cree que la disparidad "está en la concepción del Estado" y sostiene que "construir una relación de lealtad, significa invertir en confianza no en desconfianza".





Por eso, considera que "no se pueden permitir algunas reacciones o respuestas".Sobre si teme una desmovilización de la izquierda ante nuevas elecciones, el secretario de los socialistas dice que no porque, a su juicio, lo normal es que la gente exprese "su decepción porque ya ha votado". "A la hora de la verdad, la gente votará", concluye.