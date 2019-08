SOS del Xerez CD

El Xerez Club Deportivo comunica a sus abonados y seguidores que" tras varias semanas de intensas negociaciones ha sido imposible llegar a un acuerdo con el sindicato de jugadores (AFE) y que, como consecuencia de esta falta de acuerdo, no podrá disputar el primer partido de la temporada 19/20 del grupo X de 3ª División de este domingo frente al Arcos CF, al no haber desbloqueado los derechos federativos y no haber podido tramitar las fichas de sus jugadores. Lamentamos profundamente la falta de flexibilidad del sindicato de jugadores al que se le ha venido abonando escrupulosamente, durante estos cinco últimos cinco años y a pesar de militar en categorías regionales, una media de 35 mil euros al inicio de cada temporada para hacer frente al pago de deuda con jugadores heredadas de la LFP. Esta falta de comprensión de la situación real del XEREZ expulsado de su ciudad por el Ayuntamiento, accionista y deudor del club, y la propia intransigencia del sindicato que no adecúa sus pretensiones a la realidad y a la capacidad de la entidad en estos difíciles momentos, ha hecho imposible el acuerdo y el desbloqueo federativo. Por tanto, el Xerez Club Deportivo no podrá disputar este domingo el primer partido de la temporada 2019/2020.

A pesar de esta dura situación el club cuenta con la posibilidad de solucionar sus deudas y desbloquear antes del próximo viernes 30 de agosto para poder disputar la segunda jornada en casa frente a la UB Lebrijana. En el caso de que no solventáramos esta situación antes del próximo viernes 30 el Xerez Club Deportivo sería expulsado de la competición lo que, de facto, supondría la desaparición de la entidad.

Queremos trasladar a todos nuestros aficionados nuestra tristeza por esta situación y, en especial, a los 524 abonados que hasta el día de hoy se sacaron su carnet. A todos ellos queremos comunicarles que, en el caso de que no se consiguiese desbloquear esta próxima semana, se le devolverá íntegramente el importe de sus abonos a partir del lunes 2 de septiembre. A los más de 200 jugadores de la cantera y a sus familias les trasladamos también nuestras más sinceras disculpas y les pedimos su ayuda y fuerza para superar estos delicados momentos de nuestra entidad que cumplirá el próximo mes 72 años de vida.

Pero no podemos resignarnos sin más, hemos recibido numerosas muestras de afecto y cariño de otros clubes y de aficionados de equipos rivales. Hemos luchado incansablemente de la mano de nuestros propios aficionados durante las últimas cinco temporadas en las que hemos tenido que jugar hasta en doce campos distintos como local porque se nos desterró de nuestra propia ciudad, hemos luchado contra viento y marea y contra enemigos muy poderosos, pero no desistimos, persistimos en nuestra titánica lucha.

Por eso, nuestros aficionados han iniciado una campaña de ayuda para que nuestro club siga vivo y piden la colaboración para lograr la cifra que nos permita desbloquear antes del próximo viernes 30 y podamos jugar en la segunda jornada del próximo domingo 1 de septiembre.

Los aficionados hacen un llamamiento a otros clubes con los que nos enfrentamos en 1ª, 2ª o 2ªB y tantos y tantos amigos y simpatizantes de nuestro equipo de toda España y de fuera de nuestras fronteras. Esta es la cuenta corriente en la que se pueden recibir las ayudas, que por pequeñas que sean, pueden salvarnos de la desaparición:

ES3821008522210200118615

Entre todos podemos conseguir que el Xerez Club Deportivo, la historia viva del fútbol en Jerez desde 1947, no desaparezca y que salga con más fuerza de estos duros momentos. Nuestra lucha nunca será en vano

¡¡¡Resistir, persistir y nunca desistir"

Este es el comunicado oficial emitido por el Xerez Club Deportivo poco después de las 21 horas donde confirmaba que no se habían desbloqueado los derechos federativos, tal y como este medio anticipó a las 15 horas, y que no se podrá jugar el domingo en Arcos. Indica que se va intentar jugar el segundo partido y competir en esta campaña, aunque reconoce la situación crítica que se vive. La afición se está movilizando y ya se anuncia una quedada para buscar soluciones el próximo lunes, a las 20 horas, en la sede de AX en Carrefour Sur-. Igualmente se está recibiendo la solidaridad de numerosos equipos, destacando desde un principio la del Cádiz y de la afición cadista. Un chaval de Murcia ha ingresado 5 euros en la cuenta abierta y desde todos los rincones de España se están movilizando para ayudar a un equipo histórico como el Xerez CD que hace 10 años jugó en Primera y que hace 31 años inauiguraba, tal día como hoy, el Estadio Chapín en un partido ante el Real Madrid.