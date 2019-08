Consejos para ahorrar en la vuelta al cole

El verano se va consumiendo rápidamente. En pocas semanas aparecerá septiembre, la vuelta al cole y la llegada del otoño. La vuelta al cole es una de las grandes preocupaciones para muchas familias en Andalucía y España, por el montante económico tan importante que supone, pero si acudimos a herramientas como un buen comparador de precios en internet, este gasto se puede reducir.

Este y otros consejos son los que vamos a repasar en esta lista de buenas prácticas para ahorrar el dinero a gastar en la vuelta al cole.

¿Dónde comprar los libros de texto?

En algunas comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, los libros de texto están financiados por el sistema público, es decir, existe la gratuidad total. Sin embargo, en otros territorios la diferencia de precio entre adquirir los libros de texto en uno u otro establecimiento puede ser muy alta.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios realizado para el curso escolar 2013-2014 advierte que esta diferencia puede llegar a ser del 25%. Si los libros de adquieren en el colegio, los centros suelen facilitar el precio en varios pagos.

En algunos hipermercados existe la posibilidad de financiación sin intereses, siendo los libros más económicos, pero el proceso de compra es más tedioso porque obliga a reservarlos en primer lugar y después recogerlos.

Las tiendas online ofrecen precios también muy competitivos, con la ventaja de que el material llega directamente a casa sin tener que pagar gastos de envío superando cierta cantidad de dinero.

La aparición en los últimos años de aplicaciones móviles o portales web en los que se intercambian materiales o se venden de segunda mano son una opción interesante, aunque antes de hacer ninguna compra es imprescindible valorar el estado del material a adquirir.

Hacer inventario del material escolar

Dado que los libros de texto son gratuitos en algunos territorios, ahorrar en este concepto no es posible, pero sí en el material escolar, que en ocasiones es un gasto incluso mayor que el de los libros.

Para no dejarse el sueldo de un mes en material escolar, antes de ir a la tienda a comprar de nuevo mochilas, cuadernos y demás material, es importante mirar primero en casa y tratar de aprovechar artículos del curso anterior.

Una vez ya en la tienda o la gran superficie, es aconsejable evitar ir con los pequeños, pues esto significa en muchas ocasiones volver con el doble de material y los artículos más caros. Los packs familiares o de ahorro no siempre son tan rentables, pues suelen incluir artículos que no se necesitan.

Comparar precios y hacer una lista de lo que realmente se necesita son otras dos prácticas que ayudan a reducir la factura total en material escolar.

Uniformes escolares

Si los pequeños van a un centro en el que es obligatorio uniforme escolar, un consejo es comprar las prendas de ropa que no lleven enseñas identificativas del centro en otras tiendas que no sean las recomendadas por el colegio, pues se pueden encontrar artículos mucho más baratos.

Además de esto, hay trucos caseros para sacarle el mayor partido posible al uniforme a lo largo del curso: comprar el uniforme una o dos tallas más grandes o convertir el pantalón que se haya quedado corto en una misma versión pero para uniforme de verano. Para evitar la pérdida de ropa, las prendas se pueden marcar, identificar.

Con los zapatos sí que no hay que escatimar en gastos. Aquí no vale eso de comprar calzado de talla superior, pues con los zapatos grandes, los niños no andan bien y se sienten incómodos.

Interesarse por las becas escolares

Una última recomendación es preguntar por las becas. Hay ayudas escolares de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero también becas para libros, comedor y transporte. En internet está disponible toda esta información, de modo que compensa dedicar algo de tiempo para estar al tanto de todas estas ayudas.

En Andalucía, según un estudio de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), la vuelta al cole supone un desembolso familiar medio de 400 euros por hijo si se trata de un centro público. Esta cifra aumenta hasta casi los 490 euros para centros concertados y más de 1.100 euros en los colegios privados, incluyendo la matrícula.

Atender a consejos para reducir ese gasto resulta interesante, pues el ahorro puede reducir esta partida en una cantidad más que interesante.