Pionyang, reacio a dialogar mientras vea "amenazas militares"

Corea del Norte indicó este jueves que no tiene interés en dialogar mientras vea "amenazas militares" de Estados Unidos y Corea del Sur, países a los que acusó de llevar a cabo hostilidades que podrían desencadenar "una nueva guerra fría".



"No hay cambios en nuestra postura de resolver todos los problemas pacíficamente a través del diálogo y la negociación. Sin embargo, no estamos interesados en un diálogo acompañado de amenazas militares", dijo un portavoz del Ministerio norcoreano de Asuntos Exteriores en un comunicado difundido por su agencia estatal de noticias, KCNA.



Entre esas amenazas estarían las maniobras castrenses que Seúl y Washington finalizaron esta semana, y la llegada a Corea del Sur el miércoles de dos cazas F-35A de fabricación estadounidense, lo que ampliará hasta seis el número de estos aparatos que despliega Seúl.





Pionyang tildó las acciones de "grave provocación" y señaló que la escalada de hostilidades por parte de esos dos país está "reduciendo la dinámica de diálogo (...) y nos obliga a plantearnos seriamente si el remedio real estaría acaso en prestar mayor atención al incremento de las fuerzas disuasorias" propias, indica el texto.La reciente prueba por EE.UU. de un misil de crucero de rango intermedio y sus planes para desplegar cazas en Japón y otras áreas circundantes "nos obliga a ponernos en alerta", añadió Pionyang, que advirtió de que estos actos "peligrosos e inusuales" podrían "desencadenar una nueva guerra fría" en Corea y la región.Los comentarios de la Cancillería de Corea del Norte se producen mientras el enviado especial de EE.UU. para Corea del Norte, Stephen Biegun, realiza una visita a Corea del Sur para tratar el reinicio de las negociaciones sobre desnuclearización con Pionyang.Biegun, que finaliza hoy una visita de tres días en la que se ha reunido con su homólogo surcoreano, Lee Do-hoon, y el vicedirector de la oficina de seguridad nacional, Kim Hyun-chong, entre otras autoridades, manifestó que en EE.UU. están "preparados para entablar conversaciones tan pronto como tengamos noticias" de Pionyang.Las negociaciones de EE.UU. y Corea del Norte llevan estancadas desde su fallida cumbre de Hanói en febrero.Las palabras rupturistas de Pionyang y el recrudecimiento de la tensión en la península coreana, sobre todo tras las seis rondas de lanzamientos de proyectiles que ha realizado desde el 25 de julio en protesta por las mencionadas maniobras conjuntas, mantienen en el aire el reinicio del diálogo.