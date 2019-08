Facua pide la dimisión de Consejero de Salud

Facua-Cosumidores en Acción ha pedido este miércoles la dimisión del Consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, a causa de la "nefasta" gestión realizada en la alerta sanitaria por el brote de listeriosis en Andalucía, y ha anunciado que llevará ante la justicia a la empresa Magrudis SL.



En rueda de prensa, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha considerado de "extrema gravedad" la "sucesión de errores y falsedades" realizadas por la Consejería andaluza de Salud a lo largo de la última semana sobre este asunto, a lo que hay que sumar, en su opinión, el "injustificado retraso" con que se dio a conocer el nombre de la marca afectada.



Entre las últimas críticas que la asociación ha lanzado contra el Consejero se encuentra el hecho de que se esperara hasta el lunes 19 de agosto para pedir al Laboratorio Municipal del Ayuntamiento de Sevilla que tomase muestras de otros productos fabricados por Magrudis SL para su análisis, según tuvo conocimiento Facua a través del propio Ayuntamiento.





De la misma manera, ha criticado que, el martes 20 de agosto un portavoz de la Consejería descartara que las personas con síntomas tengan listeriosis si no han consumido la carne mechada La Mechá y aconsejó que en esos casos no era necesario acudir a centros sanitarios.Según Sánchez, de esta forma "pasaban por alto" no sólo que también pueden producirse casos de listerioris por la presencia de la bacteria en otros productos, sino la posibilidad "real" de contaminación cruzada.De hecho, varias personas con síntomas que han contactado la asociación relatan que no consumieron la carne mechada, pero compraron otros alimentos al corte en establecimientos que también vendían la marca de carne mechada contaminada.Facua ha solicitado por ello la retirada "inmediata" de todos los productos que la empresa Magrudis S.L tiene en el mercado actualmente como medida preventiva, ya que la empresa comercializa productos relacionados con la mechada como cremas o zurrapas, que podrían estar contaminados.La asociación, según ha explicado Sánchez, ha tomado la decisión de llevar a la empresa a los tribunales con el objetivo de "depurar responsabilidades", aunque todavía se encuentran estudiando la vía procesal más adecuada.