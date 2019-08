Corbyn "hará todo lo posible" para frenar un "brexit" sin acuerdo

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, prometió este lunes que su formación hará "todo lo que sea necesario" para evitar un "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo.



Durante un apasionado discurso pronunciado en la localidad inglesa de Corby, el político acusó a los conservadores de "haber fracasado" en su gestión del "brexit", fijado para el próximo 31 de octubre, y lamentó que, por ello, el país ahora "avanza hacia una tormenta política y constitucional".



En palabras del dirigente laborista, el actual jefe del Ejecutivo, el conservador Boris Johnson, está llevando al Reino Unido hacia "el borde de un precipicio" en su camino para ejecutar un divorcio abrupto de los 27.





"Seamos claros. Nosotros (los laboristas) haremos todo lo necesario para frenar un desastroso 'brexit' sin acuerdo para el que este Gobierno no tiene legitimidad", manifestó.El Gobierno pretende, según dijo, aprovecharse de una marcha sin consenso con la UE para "crear un paraíso fiscal para los súper ricos a las puertas de Europa y firmar un acuerdo comercial con Donald Trump"."No tanto un 'brexit' sin acuerdo, sino más bien un 'brexit' con un acuerdo con (el presidente de Estados Unidos) Trump", ironizó.Señaló que no tiene "ninguna duda" de que una salida abrupta "destruirá" los empleos y allanará el camino para que corporaciones sanitarias de Estados Unidos terminen comprando el sistema público de sanidad británico (NHS), que "no está a la venta", advirtió.El líder laborista confirmó además sus planes de promover una moción de confianza sobre el Gobierno de Johnson y aseguró que, de prosperar esa medida, convocaría de manera inmediata unos comicios generales para dar a los ciudadanos de este país la oportunidad de decidir."Si tenemos éxito, buscaré la formación de una administración interina, con tiempo limitado, para evitar un 'brexit' sin acuerdo, y convocaré unas elecciones generales inmediatas para que la gente pueda decidir el futuro del país", aseguró.Corbyn subrayó que unos comicios generales representarían "el cambio de dirección" que este país precisa a fin de resolver la "crisis" provocada por el divorcio con la UE.