El Pacma pide que se impida el uso de palomas vivas en una procesión

Pacma Sevilla va a solicitar al arzobispo de Sevilla una reunión para reclamarle que exija a la Hermandad de la Virgen del Águila de Alcalá de Guadaíra que sustituya las palomas vivas que van en el paso por otras falsas.

Javier Sanabria, coordinador de la organización en Sevilla, recuerda que no es la primera que hacen esta reclamación. "Le hemos mandado un escrito a la hermandad pidiendo que sustituyan las palomas vivas por figuras. Y si quieren que nos reunamos, mejor, aunque no han querido hasta ahora. Si no hay contestación, vamos a intensificar la presión con los propios hermanos que sabemos, están en contra y con una recogida de firmas", explica Sanabria.

En dicho escrito, Pacma Sevilla recuerda a la hermandad que el uso de palomas vivas va "en contra de lo dicho por el papa Francisco en su Laudato si".