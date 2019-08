Moreno cree que la coalición 'Andalucía Suma' es una "solución viable"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado que la opción de 'Andalucía Suma' en esta comunidad autónoma, en línea con la coalición 'España Suma' que propone su partido en caso de que se repitieran las elecciones generales el próximo otoño, y que ya ha sido rechazada por Ciudadanos, sería "una solución viable y realista", incidiendo en que sería "positivo abrir una reflexión sensata y seria por parte de todas las formaciones de centro-derecha".

"Sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España", ha manifestado al ser cuestionado por los periodistas en Málaga, donde ha visitado la Feria del Centro junto a los vicesecretarios de Comunicación, Pablo Montesinos, y de Organización, Ana Beltrán.

Moreno se ha preguntado cómo no van a poder ponerse de acuerdo PP y Ciudadanos antes de unas posibles elecciones si han sido "capaces de hacerlo después de las elecciones": "Me parece algo muy sensato", ha apostillado.

"La unidad es la que consolida unas mayorías sociales suficientes para poder gobernar y para que no gobierne la izquierda y, por tanto, lo que no tendría sentido es ser capaces de ponernos de acuerdo después de unas elecciones y no ser capaces de ponernos de acuerdo antes", ha opinado.

A juicio del líder del PP andaluz, "sería positivo abrir una reflexión serena, seria, por parte de todas las formaciones de centro-derecha y sería netamente positivo no sólo para Andalucía sino para el conjunto de España".

En concreto, sobre la posibilidad de sustituir las siglas del PP-A por la coalición 'Andalucía Suma', ha sostenido que "todo está abierto evidentemente a lo que se pudiera negociar por parte de todas las fuerzas políticas de centro-derecha".

"Lo que es evidente es que nosotros, y lo hemos visto tanto en las municipales, autonómicas como en las generales es que cuando dividimos el voto de centro-derecha quien puede gobernar es la izquierda; se han perdido escaños", ha manifestado, reiterando que esta coalición sería "una solución posible, viable, realista que no descartaría para Andalucía y ni mucho menos para España".