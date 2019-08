Empleados de Onda Jaén denuncian vulneración de su derecho al trabajo

Los trabajadores de la radio televisión municipal Onda Jaén han presentado una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional ante la posible vulneración de su derecho al trabajo tras conocerse la intencionalidad del incendio.

Según ha informado en un comunicado la delegada sindical Lourdes Rivilla, trabajadora del Ayuntamiento de Jaén en Onda Jaén, la denuncia tiene por finalidad solicitar que se esclarezcan los hechos porque consideran que "este incendio intencionado atenta contra el derecho de los trabajadores a ejercer nuestro trabajo, que es informar".

Rivilla ha destacado las múltiples muestras de apoyo de toda la sociedad jiennense a los trabajadores y a un medio de comunicación que "forma parte de la idiosincrasia de la capital del Santo Reino".

Así pues, ha aludido al informe de la Policía Nacional, que "avala que ha sido provocado intencionado", no sin obviar que el informe de la jefatura del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Jaén, emitido apenas 24 horas tras el siniestro, "señala que el incendio tuvo carácter fortuito". En este sentido, la delegada sindical ha indicado que "esto es algo que choca porque contradice lo que está diciendo la Policía Científica a través de su informe".

Rivilla ha recordado que no se han quemado todas las instalaciones, sino que "sólo han sido víctimas de las llamas" los dos despachos (área de dirección) en los que, obviamente, no hay aparataje técnico, y la sala de maquillaje. Además, ha detallado que el resto de las instalaciones, donde se encuentra todo el aparataje técnico, sólo ha sido afectado por el humo; no obstante, al estar precintadas las instalaciones, los técnicos municipales de Ondajaén RTV "no podemos entrar y valorar el estado de los diferentes aparatos", ha asegurado.

Así las cosas, Rivilla ha manifestado que "la inspección técnica del Ayuntamiento no es nadie para valorar en qué estado se encuentran los equipos porque no son técnicos audiovisuales" porque los técnicos municipales "cualificados" para llevar a cabo esta labor son ellos mismos.

Al margen de lo anterior, la delegada sindical también se ha referido a la decisión del concejal delegado de Seguridad Ciudadana de prohibir la entrada a los profesionales de Onda Jaén a la rueda de prensa que se celebró este miércoles en la sala de prensa de la Casa Consistorial y en la que los concejales de Personal y Deportes y Cultura, Turismo, Festejos y Ondajaén informaron de la situación del medio de comunicación y sus trabajadores, y la ha calificado de "surrealista".

Por este motivo, los trabajadores del servicio municipal de Onda Jaén "exigimos explicaciones inmediatas al concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Miguel Castro (Cs), ante una medida arbitraria, impropia del siglo XXI, que atenta contra la libertad de prensa y la Constitución y contra nuestra propia dignidad como profesionales de un medio de comunicación y empleados del Ayuntamiento", ha concluido.