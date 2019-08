Macron homenajea a africanos que lucharon por Francia hace 75 años

El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje este jueves a las decenas de miles de africanos que, enrolados en las tropas coloniales que desembarcaron en Provenza (sureste del país) hace ahora 75 años, lucharon y muchos de ellos murieron por la liberación de Francia de los nazis.



"Fueron miles los que se sacrificaron por una tierra lejana" que en la mayor parte de los casos no habían pisado anteriormente, destacó Macron en la Necrópolis de Boulouris durante una conmemoración en la que participaron los presidentes de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, y Guinea Conakry, Alpha Condé.



El jefe del Estado francés recordó que el desembarco de Provenza, que tuvo lugar a partir del 15 de agosto de 1944, "fue el segundo acto de nuestra liberación" tras el que se había producido en Normandía a partir del 6 de junio de ese mismo año.





La especificidad del de Provenza, es que "los liberadores eran mayoritariamente franceses", cuando en Normandía las operaciones estuvieron dirigidas muy ampliamente por los ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido.La llamada operación "Dragoon" tenía como objetivo desalojar en el sur de Francia a los alemanes, que en ese momento estaban ocupados en hacer frente a los aliados que avanzaban desde las costas de Normandía en dirección a París.Macron hizo notar que por Provenza entró "un ejército francés reconstituido" formado por unos 250.000 hombres que llegaban desde Córcega, Argelia y Malta, y apoyado por 120.000 tropas aliadas.Pero sobre todo, hizo hincapié en que en ese contingente de 250.000 combatientes que llevaban uniforme francés "la gran mayoría" procedían de África y del imperio colonial."Todos se unieron contra el enemigo nazi", "mostraron un valor sin igual" y "pagaron un gran tributo a la victoria", señaló antes de lamentar que durante décadas no hayan tenido el reconocimiento que se merecían cuando "sin ellos no seríamos libres"."No viviríamos libres sin todos esos héroes", insistió el jefe del Estado francés.Antes que él, también tomó la palabra Condé, que puso el acento en que todas esas acciones militares sucedidas hace 75 años forman parte de "una memoria colectiva" compartida entre África y Francia.A la conmemoración de Boulouris acudió el expresidente conservador francés Nicolas Sarkozy, que había sido invitado por Macron (con el que mantiene una gran proximidad) al igual que su precedesor, el socialista François Hollande, que no estuvo presente oficialmente por razones de agenda.El acto de este jueves constituye una interrupción de las vacaciones de Macron, que está pasando unos días con su esposa, Brigitte, no muy lejos de allí, en la residencia oficial del Fuerte de Bregançon.El sábado también tiene una cita en Bormes-les-Mimosas, donde se conmemora el 75 aniversario de la liberación de la localidad.El lunes recibirá en el Fuerte de Bregançon al presidente de Rusia, Vladimir Putin, una entrevista de fuerte contenido diplomático, y el miércoles se celebrará el primer consejo de ministros tras las vacaciones en vísperas de la cumbre del Grupo de los Siete países más desarrollados (G7) en Biarritz (suroeste) donde será el anfitrión del 24 al 26 de agosto.