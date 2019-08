Errejón acusa a Ayuso de no "aguantar un debate de quince minutos"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha acusado en el debate de investidura a la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no parecer "aguantar" un debate parlamentario de quince minutos y de "rebajar" el nivel del parlamentarismo madrileño.



"Me he quedado con su réplica con miedo ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta una persona que no tiene capacidad de aguantar un debate de quince minutos", ha comentado Errejón en su intervención en la segunda y última sesión de investidura celebrada en la Asamblea de Madrid.



Errejón ha apuntado que "no ha habido manera" de confrontar ideas políticas porque, en su opinión, el PP necesita "este clima permanente de fango, crispación e histeria" y le ha dicho a Ayuso que ha puesto más "pasión" en "insultar" a los grupos de la izquierda que en la explicación que dio el martes de lo que quería hacer con la Comunidad de Madrid.





"Señora Ayuso, esta es su investidura, usted se presenta a presidenta de la Comunidad de Madrid para presidir a todos los madrileños. Eso es un honor y si yo algún día tuviera uno similar le aseguro que pondría todo mi esfuerzo para no rebajar ni el parlamentarismo ni la dignidad de las instituciones madrileñas", ha dicho.Además, Errejón ha acusado a la previsiblemente futura presidenta regional de tener la respuesta ya escrita y no haber contestado a las cuestiones que le había planteado en su primera intervención."Ahora que va a tener tiempo le pediría esforzarse, dignificar un poquito mas esta investidura que si ya estaba enrarecida la ha llenado de lodo", ha apuntado.En su respuesta, Ayuso ha reprochado al portavoz de Más Madrid los "ataques machistas" que asegura que le ha "lanzado" y que la haya tratado "con desprecio y actitud altiva".También ha afeado a Errejón que haya empezado su intervención hablando de su "difunto padre", al poner en cuestión el préstamo de 400.000 euros concedido por Avalmadrid a una sociedad del progenitor de Ayuso.Errejón ha pedido a la candidata del PP que utilice su tiempo ilimitado en el debate de investidura para aclarar entre otros asuntos las informaciones que la relacionan con la Púnica por sus contactos con el supuesto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro."No ha llegado a la presidencia y ya ha quemado todas las etapas. Esto no tiene que ver con una cuestión personal y con que usted sea mujer, el día que reciba ataque por ser mujer, no le quepa la menor duda que contará con el apoyo de nuestro grupo", le ha dicho.Por otro lado, ha interpelado a Ayuso sobre la acusación que ha hecho la candidata en su respuesta a Unidas Podemos al afirmar que la izquierda ha hecho una campaña "machista, repugnante y deleznable" hacia ella."No me diga, señora Ayuso, que las mujeres no tienen problemas específicos", ha afeado, y ha añadido que es algo que la candidata no podrá combatir si no lo llama por nombre, es decir, violencia machista.Al socio de Gobierno de Ayuso, Ignacio Aguado (Ciudadanos), Errejón le ha criticado el "error" de permitir dar un "balón de oxígeno" al PP en la región y por "abrir" las instituciones a una fuerza política como Vox, que no entrará en el Ejecutivo pero apoyará la investidura de la candidata popular.