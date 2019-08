Un concejal de Vox en Sevilla llama "tarado" a Blas Infante

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla Gonzalo Polavieja ha calificado como un “tarado” a Blas Infante a través de su cuenta de Twitter, un mensaje que borró posteriormente pero que para la cuenta oficial de su partido en la provincia era incluso “suave”.

Me niego a sumarme al bochorno que es rendir homenaje a un tarado como Blas Infante, y menos a la inexistente patria andaluza. Sólo Vox no se presta al absurdo y dice las cosas por su nombre

El tuit de Polavieja, que reproduce este miércoles Diario de Sevilla, dice textualmente: "Me niego a sumarme al bochorno que es rendir homenaje a un tarado como Blas Infante, y menos a la inexistente patria andaluza. Sólo Vox no se presta al absurdo y dice las cosas por su nombre".



Tras la repercusión que tuvo la publicación, fue borrada, aunque después de ser respaldada por la cuenta oficial del partido en Sevilla y por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez.





La cuenta de Vox ha publicado un tuit en el que señala que Gonzalo Polavieja ha usado una “suave definición de quien consideramos nada menos que un furibundo islamista, traidor y enemigo de España. ¡Nos reafirmamos!”.El pasado sábado tuvo lugar en Sevilla un homenaje a Blas Infante, ideólogo del andalucismo y reconocido por el Estatuto de Autonomía como Padre de la Patria Andaluza, en el lugar en el que fue fusilado en 1936 por las tropas franquistas.