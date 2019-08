Errejón augura una investidura "deslucida" de Ayuso

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha censurado este martes que el discurso de investidura de la candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya sido "desganado", lo que augura, según él, una investidura "deslucida" y por "la puerta de atrás".



En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, Errejón ha dicho que al discurso le han faltado menciones a asuntos como la precariedad laboral, la subida "permanente" de los alquileres y las "dificultades" de los padres y madres para encontrar un colegio para sus hijos.



Ha calificado de "inquietantes" las referencias que ha hecho Ayuso sobre la violencia machista que, a su juicio, estaban destinadas a contentar a Vox, y no dirigidas hacia las mujeres maltratadas, ya que no ha mencionado ese término expresamente.





Según él, el futuro Gobierno de Ayuso "nace tocado" por el chantaje del partido de extrema derecha y "la sombra" de las acusaciones a la candidata popular sobre el supuesto trato de favor por Avalmadrid, y su supuesta vinculación con el caso Púnica.En este sentido, Errejón ha confesado que desde su formación no han podido más que tomarse a broma que Ayuso dijese en su discurso que su gobierno iba a ser de "transparencia" y de "guerra sin cuartel" contra la corrupción, algo que recuerda ya haber escuchado a las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y que califica de "fórmula gafada".A juicio de Errejón, el PP tiene un problema "estructural" y "nuclear" con la corrupción y considera que el partido no se regenerará hasta que no pase a la oposición.Errejón también ha criticado que el líder del PP nacional, Pablo Casado, no haya asistido a la investidura de Ayuso y que los "socios" de los populares -Cs y Vox-, no aplaudiesen su discurso, lo que para él es signo de una investidura de una presidenta que está "bajo sospecha".A su juicio, el PP regional no tiene voluntad de gobernar para el futuro de los ciudadanos, sino para que "no conozcan el pasado corrupto" del partido.