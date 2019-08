Gibraltar prepara a la ciudadanía para el caso de un Brexit duro

El Gobierno de Gibraltar ha puesto en marcha una campaña de información pública respecto al Brexit con vistas a la salida de la Unión Europea el día 31 de octubre, con la premisa de preparar a la ciudadanía para la posibilidad de que se produzca un Brexit duro.



Según ha informado en un comunicado el Ejecutivo que dirige Fabian Picardo, esta iniciativa ya se llevó a cabo en los días previos al 12 de abril, la anterior fecha límite, antes de que el plazo fuese extendido.



El mensaje para ciudadanos y empresas, en caso de un Brexit sin acuerdo, es que deberían contactar con sus proveedores y asegurarse de que no habrá problemas con su cadena de suministro para llevar bienes a Gibraltar.





La sección sobre el Brexit del sitio web del Gobierno de Gibraltar, www.gibraltar.gov.gi, contiene copias de las notas técnicas que ya han sido publicadas sobre diferentes cuestiones. Las empresas que deseen plantear preguntas deberían contactar con el departamento relevante para obtener asesoramiento.Existen ciertas áreas específicas en las que los preparativos necesarios deben ser llevados a cabo por la comunidad empresarial y no por ciudadanos, por lo que el Gobierno continúa dialogando directamente con esta y con entidades individuales con respecto a estas áreas concretas.Por ejemplo, recientemente se han mantenido reuniones con importadores de alimentos para recordarles la necesidad de llevar a cabo los preparativos adecuados.Gibraltar no forma parte de la Unión Aduanera de la UE y no posee industria manufacturera, agricultura ni sector pesquero, lo que significa que, en términos generales, se encuentra en una mejor situación que el Reino Unido respecto a la magnitud del cambio.Sin embargo, los bienes perecederos que transitan la Unión Europea estarían sujetos a un régimen diferente una vez que estuviesen fuera de la UE.Esto afectaría principalmente a los bienes perecederos procedentes del Reino Unido, que deberían entrar en la UE a través de un Punto de Inspección Fronterizo y más adelante salir de ella a través de otro Punto de Inspección Fronterizo situado en o cerca de Gibraltar.El efecto de este proceso ha sido objeto de discusión durante varios meses y se han identificado soluciones sobre las que se continúa trabajando.El Gobierno también ha resumido sus reuniones informativas con grupos y asociaciones sobre un escenario de Brexit sin acuerdo.Durante las próximas semanas, el Ejecutivo gibraltareño recordará a la población medidas a llevar a cabo ante cuestiones como la obtención de pasaportes, documentos identificativos, permisos de conducir y tarjetas sanitarias.