Juan Marín espera que Sánchez "haga caso al Rey"

El vicepresidente andaluz y portavoz de ciudadanos Andalucía, Juan Marín, ha confiado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "haga caso al Rey, ponga en marcha un gobierno y acabe con toda su escenografía de este verano".



En declaraciones a los periodistas tras asistir en Sevilla al acto de conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, Marín ha recordado que el presidente en funciones "lleva más de cien días sin formar gobierno" y ha lamentado esta "tragicomedia que lleva todo el verano en circulación".



Ha asegurado que, "si Albert Rivera hubiera ganado las elecciones, ya se habría formado gobierno en España".





Para Juan Marín, es imprescindible "hablar de programas y proyectos, pero de eso no se ha oído hablar a Sánchez", ya que con "su socio Pablo Iglesias" solo ha hablado "de sillones", y no, por ejemplo, de "reforma fiscal o inversiones".Además, ha sostenido que con "la sociedad civil hay que reunirse para elaborar un programa electoral, no ahora para escudarse a la hora de tomar una decisión que está tomada hace mucho tiempo".Marín ha puesto de relevancia los pactos a los que ha llegado Cs en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Madrid con el PP y ha defendido que es un "modelo de sensatez y de diálogo permanente".El vicepresidente de la Junta ha asistido en Sevilla al acto de conmemoración del V Aniversario de la Primera Vuelta al Mundo, efeméride que ha calificado como "el primer acto de globalización del ser humano que enriqueció a muchas culturas".Sobre esta conmemoración, que se alargará durante tres años y medios, Marín ha confiado que sirva para conseguir "años de prosperidad" y para "situar a Andalucía y a España en el mundo como hace 500 años".