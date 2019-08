Expertos ven bien cobrar entrada en los museos si se reinvierte

La Asociación de Museólogos y Museógrafas de Andalucía (AMMA) se ha mostrado este martes a favor de cobrar entrada en los museos y conjuntos arqueológicos que gestiona el Gobierno autonómico porque "la cultura, como todo, cuesta dinero", siempre y cuando lo recaudado revierta en el lugar por el que se paga y se de un "servicio de calidad".

Así se ha expresado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la asociación, Elena López, que ha valorado la posibilidad de que se implante esta medida por parte de la Junta de Andalucía, según anunció el sábado la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, quien remarcó entonces que "no hay ninguna decisión tomada aún".

López ha expuesto que los museos siempre tienen que dar un buen servicio, renovar los contenidos y que es entonces cuando se puede puede exigir a la gente un pago, ya que "tener una exposición muerta desde hace 20 años y querer cobrar, no tiene sentido". Así pues, ha ejemplificado la inversión de lo recaudado en implantar servicios de consulta y mejoras en las taquillas en los espacios que no las tengan, toda vez que subraya que "no se trata de pagar por pagar, sino porque a cambio se tenga algo".

En este sentido, ha manifestado su oposición a que se haga del dinero de las entradas "un saco para toda la Junta" y ha reincidido en destinarlo integramente a los museos, ya que destinarlo en su integridad a los propios espacios es "la única forma de que sigan ofreciendo actividades".

Así, ha recordado como en el Museo del Prado de Madrid o en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife de Granada se ha mejorado el servicio que se da y ahora "la gente paga a gusto".

"Cualquiera estamos dispuestos a pagar lo que nos piden en cualquier museo --de fuera--, ¿porque no en los nuestros?", ha apostillado, antes de citar por el lado contrario al Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra de Córdoba, al expresar que "cuando se inauguró, mucho vídeo, pero no se ha vuelto a tocar", y que el transporte que hay que pagar para llegar desde la zona de aparcamiento particular hasta el yacimiento "debería de ir incluido en la entrada".

Asimismo, ha razonado que "nadie debe quedar fuera de la cultura por no pagar", por lo que "siempre" se deben reservar unas horas a la semana de entrada gratuita, lo que destaca como una práctica habitual "en todo el mundo".