Vox votará a favor de Ayuso, pero promete estar "vigilante"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este lunes que votará a favor de que la candidata 'popular', Isabel Díaz Ayuso, sea la presidenta regional en el próximo Pleno de investidura aunque ha asegurado que desde la oposición estarán "vigilantes" para que se cumplan los puntos del acuerdo en materia de "bajada de impuestos, dejar de despilfarrar en entes, la protección de la familia e incentivar la natalidad".

En rueda de prensa en la Cámara regional, tras mantener una reunión de 15 minutos con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, Monasterio le ha trasladado su disposición a "votar favorablemente en el próximo Pleno para que haya un Gobierno y que la presidenta sea Ayuso", gracias a un acuerdo con Cs y PP que han aceptado "pactar con Vox".

"Nosotros no asumimos el programa de 155 puntos de Cs, pero ellos sí van a asumir el nuestro y esperamos que en los próximos meses y años los respeten y se gobierne Madrid de forma ágil, para que se deje de despilfarrar en entes, la protección de las familias, se incentive la natalidad y se controle la inmigración ilegal. Y gracias a que Cs y PP han asumido estos puntos podremos llevar a adelante esta legislatura con éxito", ha celebrado.

En cuanto a cuáles serán sus exigencias de cara a apoyar los presupuestos autonómicos, Monasterio ha asegurado que son los mismos que los que están en el pacto que han entregado a PP y Cs y que tendrán que reflejarse partidas presupuestarias en la "bajada de impuestos, control de subvenciones, promoción de la familia" para que puedan salir adelante.

"Nosotros estaremos vigilantes y no entramos en el Gobierno porque hacemos mejor papel en la oposición. Vamos a exigir el cumplimiento de nuestras medidas porque no estamos en un gobierno que no solo reparte sillones sino que crea más, lo que supone un mayor gasto público para todos los madrileños", ha criticado.

Por otro lado, en cuanto a si conoce alguna fecha de cara al Pleno de investidura ha asegurado que aún no se ha concretado por parte del presidente de la Cámara hasta que no finalicen las rondas de contactos este martes.