Mata a su mujer en un pueblo de Burgos, hiere a su hijo y se suicida

Una mujer de 55 años ha sido asesinada este miércoles en su casa de Villagonzalo Pedernales, en el alfoz de Burgos, por arma de fuego, al parecer por su marido, de 56, que se ha suicidado posteriormente también de un tiro, según han informado a Efe fuentes de la investigación.



Además, un hijo del matrimonio, de 29 años, se encuentra grave, herido por arma de fuego.



Las mismas fuentes han indicado a Efe que no existen antecedentes ni denuncias previas por malos tratos.





La alcaldesa del municipio, Purificación Ortega, ha explicado a Efe que se trata de una familia que lleva muchos años en la localidad y la mujer era muy querida ya que es cuidadora del comedor escolar de este municipio."No nos lo creemos, no ha podido ocurrir", ha afirmado la alcaldesa, que desconoce cómo se ha producido el crimen y que ha indicado que ha sido la otra hija del matrimonio, de unos 30 años, la que se ha encontrado a sus padres muertos y a su hermano herido.El joven ha sido atendido por una UVI móvil para estabilizarlo, ha explicado la regidora, que ha indicado que se trataba de una pareja a la que no se le conocía ningún problema público de convivencia.La alcaldesa decretará tres días de luto en la localidad y mañana convocará una concentración al mediodía para condenar este crimen.Fuentes vecinales han detallado a Efe que escucharon varios disparos en torno a las ocho de la mañana de este miércoles, pero la Guardia Civil no ha recibido la llamada de aviso hasta las 13.43 horas, que es cuando ha sido alertado el servicio regional de emergencias 112.Los vecinos, consternados por lo sucedido, han explicado que al parecer el hombre era cazador.De confirmarse, sería el segundo asesinato machista ocurrido en la provincia de Burgos en el mes de julio tras el asesinato de una mujer de 28 años el pasado día 8, y el 51 en Castilla y León desde que hay registro en 2003.