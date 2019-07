Fiscalía pide 7 años para Torbe por distribuir pornografía infantil

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales siete años y siete meses de prisión para Ignacio Allende Fernández, un productor de películas de contenido pornográfico conocido como Torbe, al que acusa de distribuir pornografía infantil de dos menores a las que grabó.



El Ministerio Público imputa a Torbe los delitos de distribución y posesión de pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.



Para los otros acusados en esta causa, José Carlos P.R. y Francisco José M.L., el fiscal solicita tres años de cárcel por distribución de pornografía infantil para el primero y uno para el segundo por posesión.





Según el escrito de acusación Torbe contactó en diciembre de 2012 con una joven rumana que tras comunicarle verbalmente que era mayor de edad concertó grabar dos vídeos de contenido pornográfico en los que aparecían ambos con otro hombre.Añade que poco después Torbe tuvo conocimiento de que en realidad la joven aún no era mayor de edad por lo que esperó unos meses a que cumpliera los 18 años y publicar así los dos vídeos en su página web.La joven denunció los hechos en una declaración prestada en Rumanía el 21 de noviembre de 2016.La Fiscalía relata que el 21 de octubre de 2015 Torbe recibió un mensaje de otra joven que tras afirmar igualmente que era mayor de edad se ofreció para realizar vídeos porque quería ser actriz de cine pornográfico.La joven incluyó en su mensaje varias fotos de ella desnuda que gustaron al acusado, que ordenó a otra persona que se pusiera en contacto con ella y rodara un vídeo en su domicilio de Madrid. Las escenas fueron grabadas con un móvil "con el conocimiento y consentimiento" de la joven.Una semana después Torbe envió sin el consentimiento de ella una foto a Francisco José M.L. en la que aparecía desnuda y "en la que se veía claramente el rostro y la fisonomía" de la joven.El 30 de octubre de 2015 Torbe y la joven se citaron de nuevo para grabar más escenas de sexo con otra mujer y acabada la grabación el primero, seguidor del Athletic de Bilbao, pidió a la chica que se pusiera la camiseta de este equipo de fútbol y que mientras exclamaba "Aúpa Athletic" se la subiera para mostrar sus pechos, una grabación que se hizo con el consentimiento de la menor.Un mes más tarde la joven telefoneó a Torbe para advertirle de que dicho vídeo se había hecho viral y que aún no había cumplido los 18 años, siempre según la Fiscalía.El Ministerio Fiscal apunta que "el acusado conoció a partir de ese momento sin ningún género de dudas que la chica era menor de edad" motivo por el que envió desde su cuenta de correo un mensaje a una web para que retiraran dicho vídeo.Por otra parte relata que Francisco José M.L. insistió a Torbe para que le enviara los dos vídeos a pesar de que ya tenían constancia de que la chica aún no había cumplido los 18 años.Añade que pese a ello Torbe pidió a un empleado suyo que se los enviara y Francisco José M.L. almacenó los vídeos y las fotografías de la joven en su ordenador.El 4 de noviembre de 2015 la joven, asistida por su padre, presentó una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas (Madrid).La Fiscalía sostiene que la difusión viral del citado vídeo en las redes sociales ocasionó en esta joven, testigo protegida en la causa, un trastorno de estrés postraumático de intensidad media-alta.Añade que "afectó gravemente a la joven en su esfera personal, familiar y social, debiendo dejar sus estudios al no poder continuar su proceso formativo".