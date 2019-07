Trump planea cumbre con países árabes en Camp David

Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició un viaje a Israel y varios países árabes en el que invitará a los líderes árabes a una cumbre en Camp David para avanzar en el conocido como "Acuerdo del Siglo" antes de las elecciones israelíes, informó el periódico Yedioth Ahronoth.



Según este medio, el encuentro fue planificado en cooperación con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el embajador israelí en EE.UU, Ron Dermer, y, en él Trump presentará las líneas generales del plan de paz que elabora con el fin de promover las estancadas negociaciones entre palestinos e israelíes.



Estados Unidos presentó la parte económica del plan en junio en la cumbre de Baréin, en la que países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos mostraron su disposición a apoyar la propuesta, pese al boicot de las autoridades palestinas.





El presidente palestino, Mahmud Abás, insistió el pasado viernes en que no aceptará ningún acuerdo elaborado por la Administración estadounidense de Trump, a quien descartan como mediador desde que Washington reconociera Jerusalén como la capital de Israel.Abás además amenazó con romper los compromisos con Israel, tras la demolición la semana pasada de viviendas palestinas en una zona -Área A y B - de Jerusalén Este bajo su control en virtud de los Acuerdos de Oslo.El Gabinete israelí aprobó anoche un inusual plan de 700 viviendas para palestinos en Cisjordania ocupada, en el Área C controlada por Israel, una medida que los medios israelíes valoran como un gesto hacia Kushner que ha centrado su programa de paz en el desarrollo económico de los palestinos.Una fuente gubernamental israelí detalló a Efe que el proyecto aprobado anoche también incluye la construcción de 6.000 viviendas en colonias judías de Cisjordania, que para la comunidad internacional no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo para una paz justa y duradera.Kushner visitará en esta gira Catar, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, además de Israel aunque no está previsto que invite a Netanyahu a la cumbre de Camp David, ya que podría suponer un impedimento para que otros países árabes participen.El diario Yedioth Ahronoth considera que esta conferencia ayudará en la campaña electoral de Netanyahu de cara a los comicios israelíes del próximo 17 de septiembre, que se convocaron después de que éste fracasara en su intento de formar un Gobierno de coalición tras las elecciones de abril.