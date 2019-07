Moreno cree que Sánchez busca "una OPA hostil" a Iglesias

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha apuntado este martes que tiene la "sensación" de que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no está pensando en España y los españoles" en este momento, sino "en cómo le hago una OPA hostil a uno de sus principales adversarios ideológicos", en alusión al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y por eso aún no ha logrado ser investido de nuevo como jefe del Ejecutivo.

"La sensación que tengo es que se está utilizando lo que debería ser una negociación de investidura pensando en el interés general en intentar arrinconar a un adversario ideológico, intentar hacer una OPA desde el punto de vista electoral y para sacar rédito", porque, "si no, ya habría Gobierno", teniendo en cuenta que el PSOE y Podemos "coinciden en otras comunidades autónomas, en ayuntamientos de Andalucía y en el 80% de sus objetivos", según ha argumentado Moreno en la rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno andaluz del curso político.

El presidente de la Junta ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo de Sevilla para valorar los seis primeros meses del 'gobierno del cambio' junto al vicepresidente del Gobierno andaluz y líder de Ciudadanos (Cs) en la comunidad, Juan Marín.

A preguntas de los periodistas sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez, Moreno ha apuntado que cree que "la estrategia que está diseñando Sánchez es la de intentar aprovechar una oportunidad para quedarse con el caladero de votos de Iglesias sin pensar en el interés general de los españoles" y a él eso le "preocupa" como español.

De igual modo, el líder del PP-A ha remarcado que "los acuerdos hay que salir a buscarlos, hay que ser proactivo, tener ambición y dedicación para alcanzarlos", y por eso le ha "sorprendido mucho" la actitud de Sánchez, que "en tres meses" desde las elecciones generales del 28 de abril no ha tenido "ni la más mínima aproximación al resto de fuerzas políticas", cuando lo primero que uno debe hacer si quiere ser investido es "acercarse a sus grupos políticos más próximos e intentar buscar puntos de encuentro", según ha continuado Moreno.

Además, el dirigente 'popular' considera que el líder socialista ha planteado una "estrategia de llevarlo todo al final" y "no querer negociar con nadie" para "tener un gobierno en solitario que no ha sido posible" y "le ha salido mal", y ha tildado de "lamentable" el "espectáculo" de "mercadeo de sillones" que, a su juicio, protagonizaron PSOE y Unidas Podemos en el debate de investidura de la semana pasada.

Moreno ha enfatizado que en este tiempo no ha visto que Sánchez haya puesto un "proyecto político encima de la mesa", ni sabe "cuál es su modelo económico" o el de "garantizar la integridad territorial" del país, y desconoce "qué quiere hacer con España" el dirigente socialista, algo que, en su opinión, le ocurre a "la mayoría de españoles".

NO CONTEMPLA APOYO DEL PP A SÁNCHEZ

En esa línea, el líder del PP-A ha indicado que Sánchez "no puede pedirnos a otros grupos una abstención cuando no nos ha dado ni una certidumbre en materias que nos preocupan, como la economía o la integridad territorial, y no ha puesto ni un documento encima de la mesa".

Además, y tras enfatizar que "la única responsabilidad de que haya una investidura fallida es exclusivamente" de Pedro Sánchez, Moreno ha apuntado que el líder socialista "debería tomarse mucho más en serio esa investidura si realmente quiere ser presidente".

"Otra cosa es que pueda tener otra estrategia que pase por otro proceso electoral que no beneficia a nadie", según ha apostillado Moreno, que además ve "prácticamente imposible" que el PP le pueda ofrecer "apoyo" a un dirigente político que es "autor intelectual" de la máxima de 'no es no', así como de "una moción de censura a un gobierno legítimamente constituido --el de Mariano Rajoy-- con una mayoría social que lo respaldaba bajo la premisa de un 'fake'".

Según ha abundado Moreno, "después de esas dos actuaciones", se antoja "difícil que las bases y los cuadros intermedios" del PP "le puedan dar el apoyo" a Sánchez, que "tendrá que salir a buscar el acuerdo si realmente lo quiere conseguir", según ha insistido.

En todo caso, el presidente de la Junta admite que "la inestabilidad genera incertidumbre", que, a su vez, provoca "desconfianza", algo que "hace ahuyentar a los inversores", por lo que "no es bueno para los españoles que no tengamos Gobierno", pero ha insistido en que la culpa de esta situación es el propio Sánchez.

FELICITACIÓN A ÁLVAREZ DE TOLEDO

Por otro lado, Moreno no ha querido comentar, a preguntas de los periodistas, el nombramiento de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Popular en el Congreso, por tratarse de una "decisión interna" de partido en el marco de una rueda de prensa desde la sede institucional de la Presidencia del Gobierno andaluz.

Por eso, el presidente del PP-A se ha limitado a "felicitar" a Álvarez de Toledo, "convencido de que pondrá lo mejor de sí misma y de su talento en beneficio del grupo parlamentario" de los 'populares'.