PSOE: Pacto de Toledo, Cs Economía y Podemos Presupuestos y Trabajo

El PSOE presidirá la comisión del Pacto de Toledo, encargada de renovar las recomendaciones para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, mientras que Ciudadanos se hará cargo de la Comisión de Economía y Empresa y Unidas Podemos encabezará la presidencia de la de Presupuestos y Trabajo.



Ciudadanos sólo presidirá una comisión económica de las cinco parlamentarias que encabezará, en este caso se trata de la Comisión de Economía que dirigirá la nueva diputada de la formación naranja, María Muñoz, abogada y asesora de banca privada, y que también ejercerá como portavoz en la comisión de Hacienda.



Muñoz ha resaltado tras tomar posesión de su cargo que se trata de una comisión con temas de gran impacto para la competitividad de España y ha pedido dejar al margen diferencias políticas para trabajar con "rigor, empeño y honradez".





El diputado de Ciudadanos y exvicepresidente de Coca Cola, Marcos de Quinto, será portavoz económico del grupo parlamentario en el Congreso después de asumir las portavocías de las Comisiones de Economía y de Industria.La Comisión de Presupuestos que habitualmente suele presidir el partido de la oposición estará dirigida por el secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro.El PSOE ya avanzó a EFE que no tenía intención de mantener la tradición de que esta comisión fuera presidida por la oposición una vez que en la anterior legislatura el Gobierno del PP le entregó la presidencia a Francisco de la Torre, ya dimitido de Ciudadanos.Durante su discurso Guijarro ha confiado en poder acometer cuanto antes el trámite presupuestario y ha dicho que se trata de una comisión con "vida corta pero intensa".Como portavoz del PSOE en Presupuestos estará Montserrat Mínguez, mientras que de Ciudadanos será Vicente Ten, de Unidas Podemos Alberto Garzón y de VOX Manuel Mestre.Unidas Podemos presidirá también la comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con el diputado valenciano Héctor Illueca que es inspector de Trabajo mientras que la vicepresidencia recaerá en VOX, al igual que la vicepresidencia de la comisión de Industria.Illueca, cuya presidencia ha sido votada por unanimidad, ha centrado su discurso en la importancia del derecho del trabajo, del salario como fuente de ingreso de las familias y puntal para la prosperidad del país y ha recordado que la legislación laboral es el instrumento para llegar a la justicia social."Nos mira la patronal, las organizaciones de los trabajadores y los ciudadanos. Que nos acompañe no sólo la virtud sino también la fortuna", ha dicho.Por otra parte, el PP tiene la presidencia de la Comisión de Hacienda y al frente estará Eloy Suárez Lamata que ha incidido en que se trata de un órgano con "enjundia" por el elevado nivel de iniciativas que tramita y ha ofrecido colaboración sobre todo porque "son tiempos difíciles"."Vengo de una Comunidad Autónoma que está acostumbrada a gobiernos de coalición (Aragón) y con diálogo y trabajo podemos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de España", ha rematado durante su discurso.Eva García Sempere de IU se hará cargo de la presidencia de la Comisión de Transición Ecológica, mientras que Joan Capdevilla de ERC presidirá la de Industria.Capdevilla ha dicho que hay que hacer un esfuerzo para dejar "los nacionalismos (cada uno el suyo) de lado" y poder hacer frente a los retos industriales globales.El diputado de Unidas Podemos Alberto Garzón será el portavoz no sólo de Presupuestos sino también de Economía.En la Comisión de Trabajo será portavoz el diputado canario de la formación morada Alberto Rodríguez que también es secretario de organización de Podemos, mientras que en el Pacto de Toledo seguirán Aína Vidal y Yolanda Díaz.La presidencia de Pacto de Toledo la tendrá el grupo parlamentario socialista con Josefa Andrés Barea al frente y Mercé Perea como portavoz del grupo, al igual que Sergio del Campo será portavoz de Ciudadanos.El PSOE presidirá las comisiones de Fomento, con el diputado José Javier Izquierdo y del Tribunal de Cuentas, Santos Cerdán.