Trump y Johnson "expandirán inmediatamente" relaciones tras el Brexit

El presidente estadounidense, Donald Trump, acordó con el primer ministro británico, Boris Johnson, "profundizar y expandir inmediatamente las relaciones económicas bilaterales" tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), informó hoy la Casa Blanca.



Ambos líderes, en su "primera comunicación oficial" desde que Johnson asumió el cargo, el pasado día 24, analizaron "la importancia de continuar profundizando la relación especial entre EEUU y el Reino Unido", indicó la breve nota presidencial.



"En especial, acordaron profundizar y expandir de manera inmediata las relaciones económicas bilaterales tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea", agregó el comunicado.





En su primer discurso tras asumir el cargo, Johnson, que sustituye a Theresa May, reiteró su prioridad de ejecutar el "brexit" el 31 de octubre a toda costa.Johnson, de 55 años y que accedió a la jefatura del Gobierno británico tras ganar unas elecciones internas en el Partido Conservador, incidió este fin de semana en que, si al final no es posible llegar a un nuevo acuerdo con la UE, el Reino Unido la abandonará por las bravas.El Reino Unido tenía previsto haber salido de la UE el pasado 29 de marzo, pero May acordó con Bruselas una extensión hasta el 31 de octubre.Por su parte, Trump ha aplaudido la elección del polémico político y ex alcalde de Londres, al destacar que es conocido como "el Trump británico" y asegurar que "eso es lo que necesita" el Reino Unido.El mandatario estadounidense ha sido muy crítico con la predecesora de Johnson, a la que acusó de ser poco hábil a la hora de negociar la salida de Reino Unido del bloque europeo y de haber dejado "un desastre" en este país.