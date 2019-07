Podemos no se opondrá "de ninguna manera" a la investidura de Chivite

Los dos parlamentarios de Podemos, Mikel Buil y Ainhoa Aznárez, han trasladado este lunes al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, que no se van a oponer "de ninguna de las maneras a la investidura" de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, aunque su voto final está pendiente de la consulta a las bases de la formación morada, consulta que finaliza este lunes a las 18 horas y cuyo resultado se podría conocer el martes.

Mikel Buil ha explicado, en declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente del Parlamento en la ronda de consultas para proponer candidatura a la Presidencia del Gobierno, que la consulta de Podemos, tras el acuerdo alcanzado por la formación morada con PSN, Geroa Bai e I-E, sólo incluye las opciones de apoyo o abstención ante la investidura, no el rechazo, lo que facilitaría la formación de Gobierno fuera cual fuera el resultado de esa consulta.

Según ha explicado Buil, las personas inscritas de Podemos tienen tres opciones en la consulta: "Si tenemos que firmar o no el acuerdo programático y entrar al Gobierno con las responsabilidades de Justicia, Igualdad, Migraciones y Juventud; si firmamos el acuerdo programático pero no entramos al Gobierno, y si nos abstenemos y facilitamos la investidura de Chivite".

Mikel Buil ha precisado que el 'no' a la candidata socialista no está entre las opciones porque "nuestro compromiso electoral ha sido hablar con todas las fuerzas políticas a fin de que no sea la derecha la que gobierne esta comunidad".

Aunque ha señalado que "hemos llegado a un buen acuerdo de programa y de encaje de Gobierno", no se ha pronunciado sobre si es más partidario de alguna de las tres opciones previstas en la consulta. "A mi me va a tocar portavocear cualquiera de las tres opciones, por lo tanto, tengo que ser escrupuloso", ha señalado, para explicar que el resultado no se puede conocer hasta 24 horas después del cierre de la votación por "mecanismos de seguridad informática".

Sobre la carta de EH Bildu que señala que Geroa Bai, Podemos e I-E le han transmitido que le reconocen como socio preferente, Mikel Buil ha afirmado que "no nos hemos comprometido con nadie a ser socio preferente de nadie, vamos a trabajar políticas progresistas y a esas políticas progresistas creemos que va a ser más proclive EH Bildu que PP, Ciudadanos o UPN".