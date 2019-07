Condenan al SAS por contagiar hepatitis a un paciente que ha fallecido

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Málaga ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a pagar 20.000 euros a los herederos de un paciente fallecido por el contagio de hepatitis durante su estancia en el Hospital Regional de Málaga.



El magistrado ha estimado parcialmente el recurso contencioso administrativo que había interpuesto los servicios jurídicos de la Asociación "El Defensor del Paciente" en Málaga, a través del abogado Francisco Damián Vázquez Jiménez, que presentó una demanda patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud.



Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado reconoce dicha negligencia médica, y eleva la indemnización de 4.000 a 20.000 euros.





No obstante, se ha presentado un recurso de apelación ya que se consideran que la cuantía reconocida no repara el efectivo daño causado a sus familiares del fallecido.En la sentencia se ha reconocido el error médico en el Hospital Carlos Haya porque no se llevaron a cabo las conductas necesarias para evitar la aparición del brote de VHC (virus hepatitis C) que provocó su fallecimiento, según se explica en un comunicado remitido este lunes.Durante el juicio se demostró que hubo más pacientes afectados y que hubo otra persona que también falleció tras el contagio, todos ingresados entre marzo a mayo del 2013.Durante el juicio, Damián Vázquez expuso que la infección por hepatitis C provocó un notable empeoramiento de la patología que el paciente ya tenía, además "de sufrir un tremendo retraso en serle diagnosticado la hepatitis y en aplicarle un correcto tratamiento".El paciente ingresó con los primeros síntomas en abril del 2013 pero hasta el 10 de diciembre del mismo año no se le confirma el virus de la hepatitis C y el 4 de febrero del 2014 falleció.Tras una investigación se comprobó que había sido sometido a diversas transfusiones de sangre y tratamientos durante la estancia hospitalaria comprendida entre el 18 de febrero del 2013 y el 8 de abril del mismo año.Según Vázquez el propio SAS reconoce haberse producido dicho brote hospitalario en tres pacientes, coincidiendo que todos ellos presentan antecedente de enfermedad hematológica y haber estado ingresados en la planta seis de dicho hospital.Al existir varios afectados, tras la investigación realizada del brote por el Servicio de Medicina Preventiva, se llega a la conclusión de que "se ha producido un posible brote por exposición al virus de la Hepatitis C en la planta de Hematología del Hospital Regional de Málaga".Y ese error y trasmisión del virus en el hospital fue debido, según el letrado, por el "uso de viales multidosis de suero fisiológico y/o de heparina han podido ser contaminadas de manera accidental, o a errores inadvertidos en la aplicación de las precauciones estándar".